Kaj kažejo dokumenti, ki jih je prinesel premier?

Premier Robert Golob je po očitkih na družbenih omrežjih objavil račun in potrdilo o plačilu dopustovanja. A kljub temu so se pojavili očitki, da sta račun in priloga računa popravljena tako, da naj bi bil izbrisan prejemnik sredstev. Premier je zato s seboj v studio 24UR ZVEČER prinesel dokumente. "S seboj sem prinesel originale, vključno s potrdilom banke. Dam vam jih, ker želim, da se verodostojno overijo. Ker sicer bo vsak, ki si bo izmišljal stvari, pričakoval, da mu bomo nosili račune za karkoli," je dejal Golob. Na vprašanje o tem, zakaj teh dokumentov ni delil z novinarji že prej, je Golob odgovoril, da tudi banka potrebuje kakšen dan ali dva, da izda uradno potrdilo – da je račun plačan in da je to original. Objavljamo skenirane dokumente, ki jih je predložil Golob:

Prvi dokument je izdan račun iz hotela v Ugljanu, ki ga je premier objavil že na družbenih medijih. Drugi dokument je potrdilo, ki ga je izdala banka UniCredit na Golobovo zahtevo. "Na vašo zahtevo potrjujemo, da je bil dne 12/08/2025 opravljen nakup na prodajnem mestu Hotel Stari dvor Ugljan v znesku: 1.055,00 EUR," piše v potrdilu, ki je bilo izdano 12. februarja. Tretji dokument pa se nanaša na oznako S. A. na izpisku iz spletne banke, ki ga je premier delil na svojem profilu.

Banka: Romunska oznaka S. A. tehnična napaka

Ko je premier Golob v četrtek na svojih profilih na družbenih omrežjih delil izpisek banke o podrobnostih transakcije, je bila v nogi dokumenta oznaka UniCredit Bank S. A. Nekateri mediji so zato poročali, da navedena oznaka lahko pomeni, da gre za romunsko pravno obliko delniške družbe (Societate pe Aciuni). Golob je nato od svoje banke zahteval pojasnilo in v petek dobil takšen odgovor: "V UniCredit Banka Slovenija d.d. smo ugotovili, da so lahko stranke v omejenem časovnem obdobju zaradi tehnične napake v nogi predloge, ki se kreira v spletni ali mobilni aplikaciji, videle naziv UniCredit Bank S. A." Poudarili so, da so omenjeno tehnično napako "nemudoma odpravili".

