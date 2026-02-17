Naslovnica
Slovenija

Kaj kažejo dokumenti, ki jih je prinesel premier?

Ljubljana, 17. 02. 2026 12.36 pred 7 minutami 3 min branja 56

Avtor:
K.H.
Skeni Golobovih dokumentov

Po nedavnih očitkih in kritikah premierja Goloba glede njegovega dopustovanja na otoku Ugljan je premier predložil plačan račun ter dokumente iz banke. Objavljamo skenirane dokumente, ki jih je prinesel v studio 24UR ZVEČER. Golobovo dopustovanje v hotelu, ki je v lasti družine Piškur, je sicer na podlagi prijave pod drobnogled vzela tudi KPK.

Premier Robert Golob je po očitkih na družbenih omrežjih objavil račun in potrdilo o plačilu dopustovanja. A kljub temu so se pojavili očitki, da sta račun in priloga računa popravljena tako, da naj bi bil izbrisan prejemnik sredstev. Premier je zato s seboj v studio 24UR ZVEČER prinesel dokumente. "S seboj sem prinesel originale, vključno s potrdilom banke. Dam vam jih, ker želim, da se verodostojno overijo. Ker sicer bo vsak, ki si bo izmišljal stvari, pričakoval, da mu bomo nosili račune za karkoli," je dejal Golob.

Na vprašanje o tem, zakaj teh dokumentov ni delil z novinarji že prej, je Golob odgovoril, da tudi banka potrebuje kakšen dan ali dva, da izda uradno potrdilo – da je račun plačan in da je to original.

Objavljamo skenirane dokumente, ki jih je predložil Golob:

Prvi dokument je izdan račun iz hotela v Ugljanu, ki ga je premier objavil že na družbenih medijih.

Drugi dokument je potrdilo, ki ga je izdala banka UniCredit na Golobovo zahtevo. "Na vašo zahtevo potrjujemo, da je bil dne 12/08/2025 opravljen nakup na prodajnem mestu Hotel Stari dvor Ugljan v znesku: 1.055,00 EUR," piše v potrdilu, ki je bilo izdano 12. februarja.

Tretji dokument pa se nanaša na oznako S. A. na izpisku iz spletne banke, ki ga je premier delil na svojem profilu.

Banka: Romunska oznaka S. A. tehnična napaka

Ko je premier Golob v četrtek na svojih profilih na družbenih omrežjih delil izpisek banke o podrobnostih transakcije, je bila v nogi dokumenta oznaka UniCredit Bank S. A. Nekateri mediji so zato poročali, da navedena oznaka lahko pomeni, da gre za romunsko pravno obliko delniške družbe (Societate pe Aciuni).

Golob je nato od svoje banke zahteval pojasnilo in v petek dobil takšen odgovor: "V UniCredit Banka Slovenija d.d. smo ugotovili, da so lahko stranke v omejenem časovnem obdobju zaradi tehnične napake v nogi predloge, ki se kreira v spletni ali mobilni aplikaciji, videle naziv UniCredit Bank S. A."

Poudarili so, da so omenjeno tehnično napako "nemudoma odpravili".

Dokumenti
Dokumenti
FOTO: Robert Golob

Premier Golob se je v zadnjih tednih znova znašel pod plazom očitkov glede svojega zasebnega dopustovanja, ko so mediji razkrili, da je s Tino Gaber bival na otoku Ugljan v hotelu očeta slovenskega podjetnika Mihe Piškurja. Slednji je v času Golobove vlade imel več poslov z Gen-I in Darsom.

Golobovo dopustovanje na Ugljanu na podlagi prijave obravnava tudi Komisija za preprečevanje korupcije (KPK). To pa ni prvič, da so se pojavili sumi o navzkrižju interesov glede premierjevega dopustovanja. KPK v zadevi Karigador preverja obstoj nasprotja interesov, do katerega bi lahko prišlo zaradi Golobovega prijateljevanja s poslovnežem Tomažem Subotičem. Robert Golob je namreč dopustoval v Subotičevi hiši v Karigadorju, medtem ko je Subotič takrat še sedel v več svetih javnih zavodov.

golob dokumenti račun ugljen

Brata Aksalič sta bila pravnomočno obsojena in zaprta

KOMENTARJI56

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
BBcc
17. 02. 2026 13.03
Janševiki. A bo sedaj? Ali še ne?🤦🏻‍♀️😂😂😂
Odgovori
0 0
NotMe
17. 02. 2026 13.03
Hahahaha. Ja ja ja. Tehnična. Napaka. Seveda. Enako, kot so po pomoti odprli račun v Romuniji. Bejšte no, 30 let dobivam izpiske, redne in na zahtevo, pa je notri vedno d.d.
Odgovori
0 0
tavbix
17. 02. 2026 13.03
Kar imam jaz osebno od prejšnje vlade so višji davki, višje položnice in vsakih nekaj mesecev viški prispevki za s.p.. To pa je to... Aja, pa še bolj luknjaste ceste, pa še dlje čakam na pregled... Aja, pa še naprej nam lažejo in perejo možgane...
Odgovori
+1
1 0
GetBack
17. 02. 2026 13.03
😅😅 Tehnična napaka ... 😅😅😅 Kateri Robert Golob je bil torej na dopustu. Ta naš ali oni romunski z ukradeno identiteto ... Ne moreš verjet, kakšen butl je ta tip. Mogoče pa misli, da smo vsi takšni naivneži, kot njegovi verniki... Pa rekel je, da nima računa v tujini... 😅
Odgovori
0 0
Bodifer
17. 02. 2026 13.02
Laž na Laž.....kdo bi še verjel temu kekcu na besedo. Hodi kot manekenka po modni pisti ne pa kot možakar, ki rešuje Slovenijo.
Odgovori
0 0
Janshaari
17. 02. 2026 13.02
Kaj vse bi janšisti naredili, da bi ujeli Goloba. Noro! Vsi na volitve 22.3. in glasovati bodisi za SD. Levico (Vesna), Svobodo ali Prerod Vladimirja Prebiliča! Nikoli več janšističnih manipulacij!
Odgovori
+1
1 0
macolagobec
17. 02. 2026 13.00
Golobu očitajo malenkosti, megalomanske škode, ki jo je naredil, pa zaradi tega nihče niti ne omeni.
Odgovori
+1
4 3
Janshaari
17. 02. 2026 13.02
Tisto je tvoj JJ naredil
Odgovori
+1
1 0
BBcc
17. 02. 2026 13.03
Janša bil pač veliko bolj kutoptiven.
Odgovori
0 0
JApajaDAja
17. 02. 2026 13.00
prejšnji ramuni imajo pri številu dni zamik....masleša je tudi dal 3 ali 4 kopije.....
Odgovori
+6
6 0
JApajaDAja
17. 02. 2026 13.00
računi....
Odgovori
+1
1 0
Janshaari
17. 02. 2026 13.03
JJ računi so to
Odgovori
0 0
Rothschild1
17. 02. 2026 12.59
Pisuka. Samo pri kustravem psihopatu vedno pride do “tehnicnih napak” 😂😂😂🤷‍♀️
Odgovori
+5
5 0
Hani Vajk
17. 02. 2026 13.03
Kuštravi ali ćelavi. Isto sr**je, drugo pakovanje.
Odgovori
0 0
Covid 19
17. 02. 2026 12.57
Medtem,ko se razpravlja,kdo je plačal njegove počitnice,se niti z eno besedo ne omeni vseh,ki si tega sploh ne zmore privoščit in v veliki meri prav po njegovi zaslugi.Tisti,ki ga mislite volit se ne zavedate,da bo v bedo pahnil še več vaših sodržavljanov,vam pa po vseh bonbončkih,dodatno praznil žepe z novimi davki..pamet v roke do časa.
Odgovori
+5
7 2
Janshaari
17. 02. 2026 13.03
Zaradi Goloba imamo danes več v denarnici. Zaradi Janše manj. Dejstvo.
Odgovori
0 0
vicente
17. 02. 2026 12.57
in računi od Janše,Bled,ipd,najem jahte,golf mauricius,dejmo te pokazat
Odgovori
-4
3 7
Diabloss
17. 02. 2026 12.59
on ne rabi nič kazat. Dovolje je da pove da so podtikanja, laži ter politična podtikanja in potem vsi stoje ploskajo svojemu vedno nedolžnemu
Odgovori
-4
0 4
Janshaari
17. 02. 2026 13.03
točno!
Odgovori
0 0
Vrhovni poveljnik
17. 02. 2026 12.56
SDSovci ste res dno družbe.
Odgovori
-10
1 11
JApajaDAja
17. 02. 2026 12.56
...in takšna "napaka" ravno pri njem....predstavljajmo si namesto imena dr.taubija ime kaplarja.....
Odgovori
+10
10 0
Vzorčen primer
17. 02. 2026 12.55
Konec demokracije. Eni lahko vse drugi pa nič.
Odgovori
+10
10 0
macolagobec
17. 02. 2026 12.58
To je že skoz. Tako, da ni konec demokracije, pač pa se demokracija še vedno ni začela. Še vedno smo v zloglasni "tranziciji".
Odgovori
+3
3 0
PoldeVeliki
17. 02. 2026 12.55
Holob spet lagal. Jerekel, da nima računa v Romuniji.
Odgovori
+6
8 2
macolagobec
17. 02. 2026 12.59
Račun ima, samo je prazen, ker je požrešen in sprot vse dol pocuka.
Odgovori
+2
2 0
Sandi11
17. 02. 2026 12.54
Golob ni čisto nič zgled ljudem, za katere želi, da ne bi imeli previsoke plače, da ne bi denarja trošili za neumnosti, ker toliko, kot je plačal za dopust, si marsikatera slovenska družina ne more privoščiti.
Odgovori
+4
5 1
Mihelij
17. 02. 2026 12.53
Nejevernike to ne bo pomirilo. Že tuhtajo, kaj in kako naprej ...
Odgovori
-4
1 5
boslo
17. 02. 2026 12.57
Verniki niste nič boljši, ne se slepit
Odgovori
+5
5 0
enajstdvanajst1
17. 02. 2026 12.53
Jaz samo vem da je golobov in od njega odvetnik skoraj pregorel telefon zaradi klicev... to vse skupaj ni tezko narediti če poznaš prave osebe tudi na banki.
Odgovori
+4
6 2
JApajaDAja
17. 02. 2026 12.57
uradni dokument banke brez žiga, podpisa.....
Odgovori
+4
4 0
Ales Ciril
17. 02. 2026 12.52
A ni res izjemno naključje, da se je zaradi 'tehnične napake' izpisovalo ravno S. A. kar je oznaka edino romunske podružnice, ne pa recimo S. p. A., kar je uradna oznaka principala? Ja, res izjemno naključje.
Odgovori
+8
8 0
BBcc
17. 02. 2026 12.57
Jao janšist. Vse uradne dokaze imaš. Ti bi še narisano?🤦🏻‍♀️😅
Odgovori
-2
2 4
machine
17. 02. 2026 12.51
dajte raje analizirati kako to da so nas hrvatje dohitel.
Odgovori
+5
5 0
BBcc
17. 02. 2026 12.58
Po bruto smo še povečali razliko v plačah.👍🏻😅
Odgovori
+0
1 1
