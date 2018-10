Dolenc nima zagotovljene podpore za guvernerja Banke Slovenije

Pahor je Dolenca predlagal za guvernerja Banke Slovenije izmed petih prijavljenih kandidatov, čeprav je že takrat vedel, da podpore nima zagotovljene. Vendar je DZ enkrat glasovanje o guvernerju že odložil in Banka Slovenije je brez guvernerja že več kot pet mesecev, Pahor pa je po ponovljenem razpisu ocenil, da Dolenc izpolnjuje visoke strokovne kriterije in vzbuja zaupanje za opravljanje funkcije.

Odločilni bodo tako glasovi poslancev LMŠ in NSi: prvi bodo po besedah Braneta Goluboviča (LMŠ) glasovali neenotno, drugi pa so že pred dnevi napovedali, da se bodo o podpori izjasnili na sami izredni seji DZ. Ta bo v torek, ali bo nanjo uvrščeno tudi glasovanje o kandidatu za guvernerja, pa bo kolegij predsednika DZ Dejana Židana odločil na seji, ki se začne opoldne.

Jasno podporo so mu na današnji seji mandatno-volilne komisije napovedali le v poslanskih skupinah SD, SMC, DeSUS in SNS ter poslanca narodnosti, medtem ko nameravajo v Levici, SDS in SAB glasovati proti.

V SDS ne podpirajo nobenega od predlaganih kandidatov

"Pred vami je kandidatura Primoža Dolenca kot strokovno kompetentnega in ustrezno izkušenega strokovnjaka, ki bo v primeru izvolitve po mnenju predsednika republike uspešno, strokovno, neoporečno, skrbno in neodvisno vodil Banko Slovenije," je članom komisije povedala Nataša Kovač iz predsednikovega urada.

V SDS ne podpirajo nobenega od predlaganih kandidatov, tudi ne Dolenca. "Kandidati nimajo zaupanja v naši poslanski skupini, če pride do nekih novih imen, pa bomo razmislili, ali je kdo primeren za to funkcijo," je dejal Danijel Krivec (SDS). V Levici pa Dolenca po besedah Luke Mesca ne vidijo kot kandidata, ki bi lahko "presekal s slabo dediščino Banke Slovenije". Pri tem je denimo omenil sporno sanacijo bank.

"Tudi nekaj nerazjasnjenih zgodb in anonimk je okoli njega,"je nadaljeval Mesec in spomnil na nedavno poročanje nekaterih medijev, da so Dolenca opazili na jahti srbskega poslovneža Miodraga Kostića, ki kupuje Gorenjsko banko. "Kdo se bo še prijavljal na pomembne funkcije, če bomo za nekaj kolen nazaj ugotavljali, kaj je v preteklosti slabega naredil,"je na to odvrnil Matjaž Han (SD), Franc Jurša (DeSUS) pa je dodal: "Vsak od nas nosi nek nahrbtnik."