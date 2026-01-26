Dolencu zelena luč za položaj guvernerja Banke Slovenije

Namestniku guvernerja Banke Slovenije Primožu Dolencu, ki to ustanovo vodi že več kot leto dni, se tako na redni seji DZ obeta imenovanje na guvernerski položaj.

Dolenc je slovensko centralno banko doslej kot namestnik vodil dvakrat. Viceguverner Banke Slovenije je prvič postal aprila 2016, z majem 2018 je kot namestnik guvernerja po odstopu takratnega guvernerja Boštjana Jazbeca prevzel njeno vodenje. Nato se je potegoval za mesto guvernerja, a je v DZ dobil le 30 glasov poslancev. Banko Slovenije je vodil vse do januarja 2019, ko je guvernersko mesto zasedel Boštjan Vasle. Viceguverner je nato znova postal jeseni 2022, tudi Vasle ga je postavil za svojega namestnika. Dolenc vnovič vodi Banko Slovenije od 8. januarja lani, ko se je Vasletu iztekel mandat.

Predlog za njegovo imenovanje je podala predsednica republike Nataša Pirc Musar, ki je po dolgotrajnih usklajevanjih s poslanskimi skupinami ugotovila, da uživa zadostno podporo.

Pirc Musar je namreč na to mesto oktobra 2024 predlagala nekdanjega premierja in finančnega ministra Antona Ropa, a ga DZ ni potrdil. V koaliciji so nato vztrajali pri državni sekretarki na ministrstvu za finance Saši Jazbec, a je predsednica ni predlagala, saj da je pri njej zaznala potencialen konflikt interesov. Drugi kandidati koalicije niso prepričali. Predsednica je tako lansko jesen razpis za guvernerja ponovila.