Dolenjce prestrašil zmerni potresni sunek

Seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic so ob 15.44 zabeležili zmeren potresni sunek, magnitude 3,2. Po prvih podatkih je bilo žarišče potresa 63 kilometrov jugovzhodno od Ljubljane, v bližini Novega mesta. Zaradi tresenja tal so številni prebivalci stekli na prosto. Potres so čutili tudi na sosednjem Hrvaškem.

Intenziteta potresa v širšem nadžariščnem območju ni presegla pete stopnje po evropski potresni lestvici, potres pa so čutili številni prebivalci Dolenjske, so sporočili iz Urada za seizmologijo in geologijo pri Agenciji RS za okolje (Arso). Po njihovih podatkih je bilo žarišče potresa sedem kilometrov jugovzhodno od Novega mesta. Arso je največ poročil o zaznanem potresu v prvi uri dobil iz občine Novo mesto, sledi Šentjernej, oglasili so se tudi prebivalci vse od Črnomlja do Laškega. Evropsko-mediteranski seizmološki center (EMSC) poroča, da so potres čutili tudi na Hrvaškem. To območje je sicer rahlo streslo že opoldne, ko so seizmografi državne mreže potresnih opazovalnic ob 12.01 zabeležili potresni sunek z magnitudo 1,2.