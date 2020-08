Dolenjska: razgibana in kulturno bogata pokrajina, njen edini ponos pa ni le cviček

Dolenjska je ena najbolj razgibanih in kulturno bogatih pokrajin pri nas, pohvali se lahko z ustvarjalnostjo in obenem povezanostjo s tradicijo. Novo mesto je prestolnica cvička, posebneža med vini, ki so ga menda zaradi pomanjkanja vode vmešali v temelje mestne hiše. In ker z vinogradi in zidanicami posejani Trški gori pravijo tudi dolenjski Beverly Hills, se raziskovanju dežele nismo mogli upreti.