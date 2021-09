Doletela ga je kazen, ker je izsiljeval. Tako je vseeno dobil le opomin.

Ko se znajdete v položaju, ki od vas zahteva, da poiščete pomoč odvetnika, vas lahko kar stisne pri srcu, saj se zavedate, kako hudo finančno breme vas lahko doleti. Skoraj vsak od nas se bo nekoč v prihodnosti srečal oziroma se je že z odvetniki in z astronomskimi vsotami, ki zažirajo vaše osebne finance. Breme je lahko tako veliko, da je ogrožen vaš ustaljeni življenjski slog.

V življenju se nam na vsakem koraku lahko pripeti kak neljub dogodek, ki nam oteži življenje. Nad tem nihče nima nadzora. V veliko pomoč pa vam je lahko zavarovanje pravne zaščite za različne namene. Nepredvidljive situacije in neprijetni dogodki se lahko zgodijo tako rekoč na vsakem koraku. Včasih je zaradi prometne nezgode, ki ste jo povzročili, treba dokazovati svojo nedolžnost, kar vas lahko stane celo premoženje. Predstavljajte si, da v prometni nesreči, ki ste jo povzročili, umre ali se hudo poškoduje druga oseba, vi pa morate dokazati svojo nedolžnost. Vsi vemo, da so odvetniški, sodni stroški in stroški izvedencev visoki, vi pa morate vse plačati. Imate dve možnosti: lahko najamete kredit oziroma porabite vse prihranke ali pa sklenete zavarovanje ARAG in stroške prepustite zavarovalnici. Zavarovanje pravne zaščite je dandanes ključno, da lahko živimo brezskrbno in da uresničujemo svoj osebni potencial. Za 15-minutni posvet lahko odštejete že nekaj desetakov

Cene odvetniških storitev lahko močno obremenijo vaš družinski proračun. Z zavarovanjem pravne zaščite se nepredvidenim odvetniškim stroškom lahko izognete. Cena vseh odvetniških postopkov, glede na to, ali gre za kazenski ali pravdni postopek, pregled listin in dokumentacije, ugovor, tožbo ali pripravo pogodbe, je odvisna od kompleksnosti in vrednosti zadeve, višine zagrožene kazni in faze določenega postopka. Delo odvetnika pa se ovrednoti s številom točk. Vrednost točke po odvetniški tarifi, ki jo sprejema Odvetniška zbornica Slovenije po predhodnem soglasju ministrstva za pravosodje, znaša 0,60 evra. Že samo 30-minutni uvodni pravni posvet z odvetnikom lahko stane do 60 evrov, urne postavke pa lahko znašajo od 120 do 200 evrov in več, če gre za specializiranega odvetnika. Priprava tožbe vas na primer lahko stane od 183,60 pa do 500 evrov in več. Če se odločite za tožbo zaradi motenja posesti, boste zgolj za sestavo tožbe morali plačati 224 evrov. Stroški zastopanja v sodnem postopku so sestavljeni iz osnovne nagrade in materialnih stroškov, izdatkov za potne stroške in DDV, na višino pa vpliva tudi porabljeni čas (urnina v času narokov). Okvirni stroški nekaterih odvetniških primerov, ki jih je plačal ARAG: Storitev Znesek (v EUR) Tožba zaradi hrupa soseda 1.278,34 Tožba zaradi neizplačila regresa 505,76 Tožba za odpravnino ob odpovedi 9.252,91 Zagovor delavca v postopku odpovedi pogodbe o zaposlitvi 149,33 Odvetniški stroški vas lahko stanejo celo premoženje. Kako se jim izogniti?

Zelo velika verjetnost je, da bomo vsi enkrat v življenju potrebovali pomoč odvetnika. Verjetnost, da bo vsakdo kdaj potreboval zavarovanje pravne zaščite, je zelo velika. Tudi če ste najbolj pozorni, se lahko na cesti zgodijo številni neprijetni dogodki, ki bodo od vas zahtevali strokovno odvetniško pomoč. Takrat vam je lahko v veliko pomoč ARAG-ova pravna zaščita s paketom PROMET, ki vam ponuja pravno zaščito vozil in voznika. Policisti so mu odvzeli vozniško dovoljenje: Kako je dosegel odlog odvzema?

Poskrbite, da boste bolj mirni tudi v prometu, kjer ste vsak dan izpostavljeni nevarnim razmeram. Predstavljamo primer zavarovalca, ki so ga policisti ujeli pri prehitri vožnji ter mu izrekli denarno kazen in kazenske točke. Z izrečenimi kazenskimi točkami je dosegel 18 točk, zaradi česar so mu odvzeli vozniško dovoljenje. Ker je zavarovalec poklicni voznik, je odvetnik vložil vlogo za odlog odvzema vozniškega dovoljenja in uspel. Neka druga situacija pa vključuje zavarovalca, ki je domnevno izsilil prednost drugega voznika. Bil je kaznovan z denarno kaznijo in se je za pomoč obrnil k odvetniku. Odvetniku je uspel os pritožbo in zavarovalcu je bil izrečen le opomin in naloženo plačilo stroškov postopka. Veliko prekrškov se zgodi tudi v tujini. Tako so na primer v Avstriji ustavili voznika tovornega vozila. Po pregledu so policisti ugotovili, da za prevoz svojega blaga nima ustrezne dokumentacije. Izdali so mu obvestilo o prekršku in vabilo na zaslišanje, ki bo v Avstriji. Podjetje, pri katerem je voznik zaposlen, se je obrnilo na zavarovalnico ARAG, ki je zadevo nemudoma predala v reševanje odvetniku v Avstriji, ki bo zastopal voznika v postopku. V vseh primerih so zavarovalci izkoristili pravno pomoč zavarovalnice ARAG, ki jim je v okviru paketa PROMET ponudila zastopanje v posameznih postopkih. Kako uporabiti zavarovanje pravne zaščite? 1. Kadarkoli imate pravno težavo, se obrnite na ARAG ali preverite ARAG-ov Spletni pravni center, v katerem lahko poiščete rešitev za svojo težavo. 2. Za brezplačni nasvet vam pri ARAG-u posredujejo kontaktne podatke odvetnika, ki je v vaši bližini in je strokovnjak za področje, na katerem imate težavo. 3. Z odvetnikom boste uskladili, kaj vse je treba storiti v boju za vaše pravice. Odvetnik bo potem opravil svoje delo in poskrbel, da boste obveščeni o nadaljnjih korakih. ARAG plača stroške sodnih taks in izvedencev ter druge stroške. Ko je zavarovalni primer zaključen, ARAG plača tudi stroške odvetnika in stroške nasprotne strani.

Postopek sklenitve zavarovanja je hiter in preprost Zavarovanje pravne zaščite krije stroške, ki nastanejo v primeru sodnih in zunajsodnih postopkov. Povedano drugače, zavarovalnica ARAG – paket PROMET bo krila naslednje stroške: - odvetniške stroške, sodne takse, sodno povprečnino, - sodne stroške, - polog varščine do 100 tisoč evrov, - stroške izvensodnih poravnav, mediacij, - stroške prič in tolmačev, - stroške od sodišča imenovanih izvedencev, - s sodno odločbo naložene stroške nasprotne strani, - dodatne materialne stroške, - potne stroške za sojenje v tujini. CENA: 11,99 evra/posameznika za paket Promet. Izberite in sklenite svoje zavarovanje v petih korakih.

Paket "PROMET" vključuje: Pravno zaščito vozila za motorna vozila in plovila, ki so v lasti družine, na naslednjih področjih: - odškodninska pravna zaščita v prometu, - kazenska pravna zaščita v prometu, - pravna zaščita vozniškega dovoljenja, - pravna zaščita pogodb o vozilu ali plovilu (za lastna vozila), - pravna zaščita zavarovalnih pogodb motornih vozil in plovil. Pravno zaščito voznika za motorna vozila in plovila, ki niso v lasti družine, na naslednjih področjih: - odškodninska pravna zaščita v prometu, - kazenska pravna zaščita v prometu, - pravna zaščita vozniškega dovoljenja.

Preprečite plačilo visokih odvetniških in sodnih stroškov že danes in sklenite zavarovanje pravne zaščite ter dovolite, da ARAG prevzame tveganje visokih odvetniških in sodnih stroškov namesto vas!

Kot eden od vodilnih ponudnikov zavarovanja pravne zaščite na svetu vam ARAG ponuja cenovno dostopen način za upravljanje pravnih zadev in trdno stoji za načelom ustanovitelja: "Vsak državljan naj ima možnost uveljaviti svoj prav, ne le tisti, ki si to lahko privošči." Cena zavarovanja je nizka, če seveda dejansko potrebujete storitev. A dejstvo je, da skoraj vsi, čeprav živijo po črki zakona, potrebujejo pravno pomoč. Primerov strank podjetja ARAG, ki jih je pokril njihov paket PROMET (na voljo so sicer tudi drugi, ki pridejo prav na preostalih področjih), je iz dneva v dan več. Pomembno pa je, da se zavedate svojih pravic in ukrepate pravočasno, saj zavarovanje ne velja za primere, ki so se zgodili pred zavarovanjem. Poskrbite za svojo mirno in sproščeno prihodnost tudi na delovnem mestu, in to že danes. ARAG pomagal že več kot 27 tisoč Slovencem ARAG je ena od treh največjih zavarovalnic na področju zavarovanja pravne zaščite na svetu. Zavarovalnica ARAG je bila ustanovljena pred 85 leti, njihove storitve pa so še danes zelo uporabne. ARAG je v Sloveniji prisoten od leta 2004 in ima danes široko mrežo odličnih odvetnikov, zavarovalcem pa omogoča uresničitev največje pravne varnosti. Zavarovalnici ARAG v Sloveniji zaupa več kot 70 tisoč zadovoljnih strank. Prek zavarovanja pravne zaščite je ARAG pomagal že več kot 27 tisoč Slovencem. Osebno, kot je osebno vaše življenje Zavarovanje pravne zaščite je za zavarovalnico ARAG osebno, kot je osebno vaše življenje, zato si lahko izberete tako zavarovanje, kot vam ustreza. Paket Varnost je osnovni del zavarovanja pravne zaščite in je vedno vključen. Pokriva osnovne potrebe vašega zasebnega življenja. K paketu Varnost pa lahko poleg že omenjenega paketa Promet dodate naslednja področja:

Družina Spori glede skrbništva, stikov in preživnine so lahko izjemno stresni. Zagotovite si, da bodo vsaj odvetniški in sodni stroški za vas skrb manj. Nepremičnine Lahko se zgodi, da boste imeli spor s sosedi (glede služnosti, hrupa itd.), da vam bo najemodajalec neupravičeno zvišal najemnino ali odpovedal najemno pogodbo. Ne dopustite, da bi takrat morali plačati visoke odvetniške in sodne stroške. Služba Ste kdaj pomislili na vse situacije, ko bi potrebovali odvetnika in pravno pomoč na delovnem mestu? Lahko se zgodi, da vas delodajalec neupravičeno odpusti, vam zniža plačo ali je sploh ne izplača, ne izplača regresa, vam ne plačuje prispevkov ali nekdo nad vami izvaja mobing. Zakaj ne bi svojih pravic tudi vi zavarovali? PRIDOBITE VEČ INFORMACIJ.

