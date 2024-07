Dolg zastoj na gorenjski avtocesti pred predorom Šentvid

Po slovenskih cestah je še nekaj drugih zastojev. Na štajerski avtocesti pred predorom Jasovnik proti Ljubljani je prav tako zaradi delovne zapore zamude 5 do 10 minut. Na štajerski avtocesti pred Blagovico proti Mariboru je približno kilometrski zastoj. Zastoji so še na primorski avtocesti pri Brezovici proti Kopru, na podravski avtocesti pred prehodom Gruškovje proti Hrvaški, na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji in na cestah Valeta–Strunjan, Izola–Strunjan, Lesce– Bled, Šentvid–Ljubljana in Šmarje–Dragonja.