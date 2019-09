Dolga in umazana ločitvena vojna Helene Blagne

Danes ju sicer na obravnavo ni bilo, zato pa njuna odvetnika zanju pred sodiščem vneto pereta umazano družinsko perilo.

Zaman smo danes v sodni dvorani čakali nekdanja prva zakonca slovenske estrade. Če sta pred 23 leti z vesoljnim občestvom delila svojo poročno srečo, pa zdaj sodna klop, s katere bi naredila piko na i svoji razvezi, ostaja prazna. Zaplet pa, ker se Mitja Zaman ne sprijazni z razdelitvijo imetja in od Blagnetove terja 150 tisočakov. "Popolnoma nepravično bi bilo, da bi vse koristi ostale samo eni stranki, zato bi sodišče nekaj moralo prisoditi tudi njemu,"je prepričan Zamanov odvetnik Zoran Korenčan.



A zavrtimo čas v leto 2012, ko sta se zakonca Blagne Zaman odločila za ločitev. Takrat sta oba podpisala sporazum o delitvi skupnega premoženja. Nato pa je Zaman terjal, da se podpisano razglasi za nično. Vendar sta tako okrožno kot višje sodišče sporazum potrdila. Zaman pa - ves čas trdi Blagnetova - uporablja vsa pravna sredstva, da bi se dokopal do njenega imetja. "Dejstvo in kar je pomembno je, da je bilo vse pravično deljeno, a veste, tožbe pa lahko vlaga vsak, znova in znova,"meni odvetnica Helene Blagne Neža Dular.



Da je tožnik vsa skupna leta živel na račun Blagnetove, je njena odvetnica danes prepričevala sodnico, ali kot je pred dvema letoma, ko se je pravdanje začelo, na vprašanje, če je vse prinesla v zakon, Blagnetova dejala: "Itak, vse v prid temu govori, to je dejstvo."

Zaman pa, da je dokazljivo, da je v skupno gospodinjstvo vložil vsaj 470 tisočakov. Da pa je zaradi sporov s prvo ženo vse imetje vpisoval na Blagnetovo in da naj bi zaradi poslov v Bosni težko dokazoval svoje zaslužke in soudeležbo pri odplačevanju skupnih dolgov."Ne, ne trdim, da sem jaz vse prinesel, jaz trdim, da je polovica mojega, nič drugega ne trdim," je prepričan Zaman.



In medtem ko stran toženke terja, naj sodišče postopek že enkrat konča, saj da je vse razdeljeno, Zaman od tožbe ne odstopa, sodnica pa mora svojo odločitev zdaj strankam sporočiti v 30 dneh.