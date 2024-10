Dolga 'kača' vozil na štajerski avtocesti: proti Mariboru gre po polžje

Kot poroča prometno-informacijski center, bo štajerska avtocesta med Blagovico in Vranskim proti Mariboru zaprta do ponedeljka do 6. ure. Na priključku Trojane je zaprt uvoz v obe smeri. Na izvozu Blagovica proti Mariboru zaradi delovne zapore nastala približno sedemkilometrska kolona vozil. Vozniki lahko avtocesto zapustijo že na Lukovici. Iz Ljubljane proti Celju pa je pot možna tudi pot preko Tuhinja.