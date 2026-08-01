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Slovenija

Že sredi noči se je vedelo, kaj bo na cestah

Jesenice, Ljubljana, 01. 08. 2026 07.53 pred 13 minutami 1 min branja 18

Avtor:
T.H.
Asfinag

Da bo prva avgustovska sobota na slovenskih cestah pestra, se je vedelo že sredi noči. Že takrat so zaradi povečane gostote prometa na avstrijski strani občasno zapirali predor Karavanke, do jutra se je tam nabrala že sedemkilometrska kolona vozil, ki čakajo na vstop v Slovenijo. Petkilometrska kolona se vije tudi pred mejnim prehodom Gruškovje na podravski avtocesti, zastoji že nastajajo tudi na primorski avtocesti proti Kopru.

Na povečane prometne tokove s severa vpliva začetek počitnic v nam najbližjih nemških zveznih deželah, Baden-Württemberg s prestolnico Stuttgart in Bavarsko z Münchnom. Proti Sloveniji se zato valijo kolone dopustniške pločevine, ki bo nadaljevala pot k domačim turističnim krajem ter na Hrvaško in naprej na Balkan.

Jutranja gneča pred Karavankami na avstrijski strani
Jutranja gneča pred Karavankami na avstrijski strani
FOTO: Asfinag

Prometni koledar Prometno-informacijskega centra (PIC) je rdeče obarvan vse do ponedeljka.

Pred predorom Karavanke, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo, je kolona proti Sloveniji dolga približno sedem kilometrov. Na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem je v smeri Hrvaške petkilometrska kolona.

Zastoji že nastajajo tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri morja, pot se za zdaj podaljša za približno 15 minut. Promet se počasi gosti tudi pri vračanju z morja, zastoji namreč že nastajajo na cesti Šmarje - Koper.

PIC voznike poziva, naj se pred odhodom na pot seznanijo s prometno napovedjo in prometne informacije spremljajo tudi sproti. Ker smo hkrati sredi hudega vročinskega vala, Agencija za varnost prometa (AVP) priporoča, da se vozniki na pot odpravijo z večjo količino vode in načrtujejo več postankov.

Za ogled potrebujemo tvojo privolitev za vstavljanje vsebin družbenih omrežij in tretjih ponudnikov.

Dars bo med 16. in 20. uro na počivališčih Jesenice sever, Lom in Tepanje voznikom delil vodo in informativne letake.

Na terenu več kot 100 gasilcev, vračajo se tudi letala in helikopter

24ur.com Na Gruškovju dopoldne za izstop iz države čakali skoraj eno uro
24ur.com Tudi danes gost zastoj pred Karavankami in gneča proti Primorski
24ur.com Na slovenskih cestah promet vnovič zgoščen
24ur.com Zastoji pred predorom Karavanke, pred Šentiljem in na meji s Hrvaško
24ur.com Promet na avtocestah se je popoldne umiril
24ur.com Zadnji julijski konec tedna na naših avtocestah zaznamovala gneča
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KOMENTARJI18

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kokicas
01. 08. 2026 09.16
Narejeni ni in nebo nic. Vrtovec pravi da bo oddal papirje za treji pas na kritičnih upadnicah in od Postojne in zna trajati papirologija 6 let. Mi pa rabimo 4 oz 5 vozni pas. Tukaj smo vrtovec in ostala company
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+1
1 0
tech
01. 08. 2026 09.09
Zraven vinjete bi moral Dars ponujat še mimo vrste karte kot ima Gardaland. Tiso ki jo ima lahko zapelje po reševalnem pasu. Karta 500€ S tem denarjem naj plačajo hitrejšo širitev AC in zaposlijo sposobne ljudi za vodenje Darsa.
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+0
1 1
Uporabnik1921539
01. 08. 2026 08.57
pa kaksne slovenske AC?Kdo,razen tujcev,pa se po teh cestah pelje na morje?Povejte raje za Lucko,do Karlovca pocasna kolona,do Bosiljeva isto in nato se pred tunelom Sv.Rok.Sele od Zd 1 je normalno prevozna AC..
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-1
0 1
duhccc
01. 08. 2026 08.48
nic novga vsako leto ista zgodba ko bo nesreca bojo neodgovorni voznik k bojo hodili z avtomobila k bojo po vec ur cekali dars je pa logisticno desetletja za casom ....
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+2
3 1
BroNo1
01. 08. 2026 08.42
Jaz se vedno prepričam in NIKOLI ni take panike kot se jo piše. Tudi zdajle je 1:40 do slovenske ibale drugače je pa 1:38. Prosim no, ne delajte panike, ker je čas kislih kumaric?! V zožanjih se pa pelješ bolj zmerno tistih par km….
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+4
4 0
roten
01. 08. 2026 08.28
Vsak naj malo pomaga Vrtovcu mogoče z molitvijo
Odgovori
+0
2 2
travc
01. 08. 2026 08.19
A folk ne more mal doma bit?
Odgovori
+0
1 1
Brus1234
01. 08. 2026 08.29
Doma zdržim manj časa ot pod vodo!!
Odgovori
+0
1 1
energetik10
01. 08. 2026 08.54
a niso celo leto doma?
Odgovori
0 0
Potouceni kramoh
01. 08. 2026 08.13
Takšne kolone na naših cestah in vsi gredo v lepo Kroejšo.
Odgovori
+6
6 0
Brus1234
01. 08. 2026 08.30
Če bi vedel kakšen poden od turistov hodi dol, bi bil vesel, da se ne ustavijo pri nas.
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+3
4 1
Bella Ciao1
01. 08. 2026 08.06
Zdaj ja ni več Golobove vlade. Le kako je to možno pod Prodanovići?
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-7
5 12
JanezNovak13
01. 08. 2026 08.04
A jim plastenke vode DARS zaračuna? Ker turisti točno vedo, da jo morajo vzeti s seboj.
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+2
4 2
Julijann
01. 08. 2026 08.15
Dovolj plačajo za tisto vinjeto, ko se le mimo peljejo in potem po enem tednu nazaj.
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+2
4 2
Jerii
01. 08. 2026 08.19
premalo za tranzit
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+3
3 0
b78
01. 08. 2026 08.35
Turisti vedo, samo Janezi ne vedo
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+0
1 1
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