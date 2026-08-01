Že sredi noči se je vedelo, kaj bo na cestah

Na povečane prometne tokove s severa vpliva začetek počitnic v nam najbližjih nemških zveznih deželah, Baden-Württemberg s prestolnico Stuttgart in Bavarsko z Münchnom. Proti Sloveniji se zato valijo kolone dopustniške pločevine, ki bo nadaljevala pot k domačim turističnim krajem ter na Hrvaško in naprej na Balkan.

Prometni koledar Prometno-informacijskega centra (PIC) je rdeče obarvan vse do ponedeljka.

Pred predorom Karavanke, ki ga zaradi varnosti občasno zapirajo, je kolona proti Sloveniji dolga približno sedem kilometrov. Na podravski avtocesti med Podlehnikom in Gruškovjem je v smeri Hrvaške petkilometrska kolona.

Zastoji že nastajajo tudi na primorski avtocesti med Uncem in Postojno v smeri morja, pot se za zdaj podaljša za približno 15 minut. Promet se počasi gosti tudi pri vračanju z morja, zastoji namreč že nastajajo na cesti Šmarje - Koper.

PIC voznike poziva, naj se pred odhodom na pot seznanijo s prometno napovedjo in prometne informacije spremljajo tudi sproti. Ker smo hkrati sredi hudega vročinskega vala, Agencija za varnost prometa (AVP) priporoča, da se vozniki na pot odpravijo z večjo količino vode in načrtujejo več postankov.