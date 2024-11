Dolga pot proti Obali

Delovna zapora na primorski avtocesti že povzroča zastoje med Ljubljano in Vrhniko v smeri Kopra. Potovalni čas se tam trenutno podaljša za več kot pol ure. Vozni pas bo tam zaprt vse do nedelje do 22. ure. Nižje proti Obali pa voznike čaka še ena zapora. Zaradi del v predoru Dekani je v celoti zaprt odsek med Črnim Kalom in Srminom, z avtoceste je treba zapeljati na vzporedno cesto.

Zastoj med razcepom Kozarje in priključkom Vrhnika v smeri Kopra je trenutno dolg šest kilometrov. Pri Brezovici je namreč zaprt vozni pas, tako pa bo vse do nedelje do 22. ure. Zastoji zato nastajajo tudi na regionalni cesti Ljubljana–Brezovica–Vrhnika.

Na primorski avtocesti je v smeri Kopra postavljena še ena zapora. Ob 14. uri so začeli vzdrževalna dela na betonski konstrukciji v predoru Dekani. Zaradi tega bo v celoti zaprt odsek med Črnim Kalom in Srminom. Zaprti bodo tudi priključka Črni Kal in Luka Koper ter razcep Srmin. Promet bo preusmerjen na vzporedno državno cesto. Tako bo treba voziti vse do ponedeljka do petih zjutraj.