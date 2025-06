Dolga vrsta neopredeljenih za zdravnico: nekateri prišli že sredi noči

Zjutraj je eden od navzočih pred Zdravstvenim domom Kamnik posnel dolgo vrsto čakajočih. Da bi se vpisali k zdravnici, ki je opredeljevala nove paciente, so nekateri čakali že od 4. ure zjutraj. "Gre za nepredstavljivo zadevo. Vsi ti ljudje zagotovo plačujejo prispevke v zdravstveno blagajno, čeprav te pravice nato nimajo možnosti uveljaviti," je na posnetku slišati avtorja.

Čakajoči so nam medtem stanje označili za "sramoto" in "katastrofo". Nova družinska zdravnica, ki bo sicer delala le enkrat na teden, je danes na novo vpisala med 400 in 440 ljudi. Koliko je bilo čakajočih, pa v zdravstvenem domu sicer ne vedo.

"Te vrste odražajo stisko ljudi pri iskanju osebnega zdravnika. Moram pa sicer reči, da te vrste niso nastale zaradi Kamnika in kamniškega zdravstvenega doma, temveč zaradi vseslovenskega pomanjkanja osebnih zdravnikov," je poudaril Sašo Rebolj, direktor Zdravstvenega doma dr. Julija Polca v Kamniku.

In kaj na to pravijo na ministrstvu za zdravje? Pomanjkanja družinskih zdravnikov se zavedajo, a da njihovega števila ni mogoče povečati čez noč. Pa tudi to, da so z interventnim zakonom poenostavili postopke prihoda tujih zdravnikov in drugih zdravstvenih delavcev.

A da težave ostajajo, priča med drugim dejstvo, da so se v Kamnik zjutraj pripeljali celo iz Ilirske Bistrice in Kočevja. Rebolj ob tem: "Rešitev bi bila morda, da bi se uvedel nek odstotek, koliko lokalnih ljudi moraš opredeliti, da lahko nato opredeliš tudi ljudi od drugod. S tem bi zagotovili tudi, da bi do zdravnika lažje prišli starejši, težko pokretni in tisti, ki ne morejo spremljati interneta ali čakati v vrsti."

Eden od čakajočih je imel srečo, bil je četrti v vrsti in se tako vpisal k novi zdravnici. Pravi, da je to njegov srečen dan.