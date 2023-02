PRENOS V ŽIVO: Dolge čakalne dobe za pregled pri ortodontu: kaj so razlogi?

Kot so poudarili na Zdravniški zbornici, že več let opozarjajo, da so dolge čakalne dobe do ortodontskega zdravljenja z napotnico v največji meri posledica pomanjkanja programov. Kot pravijo, v Sloveniji za skrajšanje čakalnih dob potrebujejo 40 novih programov, v realnosti pa se na novo financirajo le tri do štirje. Tako nam na področju ortodontije še vedno manjka več kot 35 programov.

Na novinarski konferenci bosta spregovorila Sandra Lah Kravanja in Krunoslav Pavlović. Govorila bosta o pomanjkanju programov in problematiki čakalnih dob ter poteku razpisovanja specializacij. Prav tako bo govora o tem, koliko specializantov je trenutno v sistemu ter kdaj bodo predvidoma specializacijo končali.