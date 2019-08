V Črnomlju niso navdušeni nad vojaki v zabojnikih: 'Prej smo imeli mir'

Nič bolj navdušeni niso niti pri Buljanovih, ki imajo modre kontejnerje tako rekoč na vrtu, pojasni Tomislav Buljan:''Vemo, da meja ni Črnomelj. Meja je Kolpa. To je 19 kilometrov stran. Toliko o teh novih sosedih, ki nas niso prišli niti vprašat, kako smo, kaj smo, a nam gredo kaj v napoto.''

Domačini nad novimi sosedi niso preveč navdušeni

Lokacija ni ustrezna, prav tako ne bivališča, so jasni domačini: ''Zdi se mi, da za njih to ni primerno. To so kot ene gajbe. Kakšen zrak bodo imeli? Med kontejnerji je le 30 centimetrov prostora. Vhodi v te kontejnerje bodo izpostavljeni snegu, dežju, mrazu. Kako bodo ti ljudje živeli v teh kontejnerjih mi ni jasno. Mislim, da je to muha enomesečnica, al pa dva mesca. Več ne bo trajalo.''