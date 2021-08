Epidemija daljša vrste na urgenci: na obravnavo čakala kar 16 ur

Gledalka je svojega nepokretnega moža zaradi slabe krvne slike na urgenco ljubljanskega kliničnega centra peljala po navodilu osebnega zdravnika: "Prišla sva 28. avgusta ob 17.25." Sledil je takojšen odvzem krvi, nato pa nešteti pogledi na uro. Na oddelek sta bila sprejeta ob enih ponoči. "Tam so ostali pacienti ležali po posteljah, po hodniku. Takrat je prišla medicinska sestra in rekla, da do zjutraj ne bo noben sprejet," je povedala.

In res sta bila z možem na vrsti šele po devetih zjutraj, skoraj 16 ur po prihodu na urgenco. "To me je malo presenetilo, glede na to, da so delale tri ambulante. V teh petih urah so sprejeli dva, tri urgentne primere, drugače pa niso delali," očita.

"Res je, imamo težave s čakalnimi vrstami," priznavajo na IPP, "zavračamo pa kritike, da ne delamo." Predstojnik IPP Hugon Možina na obtožbe odgovarja: "Ravno prejšnji teden je bilo veliko bolnikov, in sicer s ponedeljka na torek in s srede na četrtek." Ponoči tudi nekaj nujnih. V poletnih mesecih je bilo po navadi od 20 do 30 odstotkov bolnikov manj kot pozimi, letos pa se razmere nikakor ne umirjajo. Glavni razlog za naval pacientov pa je najverjetneje epidemija.

"Ker jim ni uspelo priti do svojih zdravnikov, se jim je stanje tako zelo poslabšalo poslabšalo, da morajo priti k nam na urgenco," pove Možina. Obenem gre za zahtevne primere, ki s številnimi preiskavami vzamejo več ur, še pojasnjujejo na IPP. "Nihče ni čakal 20 ur, obravnava pa je lahko trajala 20 ur," zatrjuje Možina. Paciente zato prosijo za razumevanje in jih opominjajo, da lahko čakalne vrste spremljalo tudi na spletu in z osebnim zdravnikom ocenijo, ali lahko z obiskom urgence še malce počakajo.