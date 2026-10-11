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Dolge vrste na volišču Omnia v Ljubljani: nekateri čakajo tudi eno uro

Ljubljana, 11. 10. 2026 14.59 pred 9 minutami 2 min branja 0

Avtor:
L.M.
Vrsta na volišču Omnia v Ljubljani

Na volišču Omnia v Športnem društvu Moste v Ljubljani volivce že pred vhodom pričaka dolga vrsta. Medtem ko nekateri na oddajo glasu čakajo približno deset minut, se čakanje za volivce iz Maribora in okoliških krajev podaljša tudi na eno uro. Zmedo povzroča razporejanje na različna volišča, prostor pa je za vse očitno premajhen. Predsednik Državne volilne komisije Peter Golob je ob predstavitvi volilne udeležbe do 11. ure gnečo potrdil in dejal, da so prejeli nekaj pripomb, ampak da se to zgodi, če pride preveč volivk oziroma volivcev v istem terminu.

"Aha, Vipava, pojdite do te številke," je slišati pred vhodom. "Celje? Tam ni vrste. Maribor? Ja, to pa je številka sedem, tam je začetek vrste," usmerjata dva, ki skušata volivcem pomagati najti pravo mesto za oddajo glasu.

Prizor deluje precej kaotično. Vrste so različno dolge, najdaljša pa je vidna že s ceste. V njej čakajo volivci iz Maribora in manjših krajev v njegovi okolici, ki morajo za oddajo glasu čakati tudi približno eno uro.

Vrsta na volišču Omnia v Ljubljani
Vrsta na volišču Omnia v Ljubljani
FOTO: POP TV

"Čakala sem eno uro, zato da so ugotovili, da so me postavili v napačno vrsto in bi morala biti v drugi. Na srečo so me tam spustili naprej," nam je povedala ena od volivk. Tako ji vsaj ni bilo treba čakati še dlje. "Traja, tu smo že skoraj eno uro," je bilo slišati med čakajočimi.

Na težave prav tako opozarjajo v skupini Proti politični policiji in Inštitutu 8. marec, kjer so že prej izpostavili zmedo zaradi sprememb pri organizaciji volišč. V Ljubljani je bilo volišče Omnia, ki je bilo v preteklosti praviloma organizirano v Stožicah, tokrat prestavljeno v Moste.

Predsednik Državne volilne komisije Peter Golob je ob predstavitvi volilne udeležbe do 11. ure pojasnil, da večjih posebnosti pri glasovanju za zdaj niso zaznali. Hkrati je izpostavil tudi gnečo na ljubljanskem volišču Omnia. "Kakšnih posebnosti za zdaj ni. Bilo je nekaj manjših pripomb na volišču Omnia v Ljubljani zaradi gneče, vendar je preprosto tako, da se gneča pač ustvari, če pride preveč volivk oziroma volivcev v istem terminu. Na to preprosto nimamo vpliva," je dejal.

Nekaj slabe volje naj bi bilo po njegovih besedah tudi v Komendi zaradi kmetijskega sejma, za katerega pa, kot pojasnjuje, DVK nima pristojnosti, da bi ga v času volitev prepovedala.

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Spremembe so se pojavile tudi pri predčasnem glasovanju. V Ljubljani namreč ni bilo več enega skupnega volišča, temveč je glasovanje potekalo na 15 lokacijah, razporejenih po volilnih okrajih. V Mariboru so nekateri volivci prav tako skušali glas oddati na napačnem volišču. Po navedbah Inštituta 8. marec so prejeli več sporočil volivcev, predvsem iz Ljubljane in Maribora, ki niso vedeli, kam morajo na glasovanje, ponekod pa so se pojavile tudi dolge vrste, je poročalo Delo.

Volivci na današnjem zakonodajnem referendumu odločajo o noveli zakona o parlamentarni preiskavi, na treh posvetovalnih referendumih pa se izrekajo o RTV-prispevku, pogojevanju denarne socialne pomoči z družbenokoristnim delom in volilni pravici državljanov tretjih držav na lokalnih volitvah. Volišča bodo odprta do 19. ure.

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volišče omnia referendum Ljubljana

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