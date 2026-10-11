Dolge vrste na volišču Omnia v Ljubljani: nekateri čakajo tudi eno uro

Prizor deluje precej kaotično. Vrste so različno dolge, najdaljša pa je vidna že s ceste. V njej čakajo volivci iz Maribora in manjših krajev v njegovi okolici, ki morajo za oddajo glasu čakati tudi približno eno uro.

"Aha, Vipava, pojdite do te številke," je slišati pred vhodom. "Celje? Tam ni vrste. Maribor? Ja, to pa je številka sedem, tam je začetek vrste," usmerjata dva, ki skušata volivcem pomagati najti pravo mesto za oddajo glasu.

"Čakala sem eno uro, zato da so ugotovili, da so me postavili v napačno vrsto in bi morala biti v drugi. Na srečo so me tam spustili naprej," nam je povedala ena od volivk. Tako ji vsaj ni bilo treba čakati še dlje. "Traja, tu smo že skoraj eno uro," je bilo slišati med čakajočimi.

Na težave prav tako opozarjajo v skupini Proti politični policiji in Inštitutu 8. marec, kjer so že prej izpostavili zmedo zaradi sprememb pri organizaciji volišč. V Ljubljani je bilo volišče Omnia, ki je bilo v preteklosti praviloma organizirano v Stožicah, tokrat prestavljeno v Moste.

Predsednik Državne volilne komisije Peter Golob je ob predstavitvi volilne udeležbe do 11. ure pojasnil, da večjih posebnosti pri glasovanju za zdaj niso zaznali. Hkrati je izpostavil tudi gnečo na ljubljanskem volišču Omnia. "Kakšnih posebnosti za zdaj ni. Bilo je nekaj manjših pripomb na volišču Omnia v Ljubljani zaradi gneče, vendar je preprosto tako, da se gneča pač ustvari, če pride preveč volivk oziroma volivcev v istem terminu. Na to preprosto nimamo vpliva," je dejal.

Nekaj slabe volje naj bi bilo po njegovih besedah tudi v Komendi zaradi kmetijskega sejma, za katerega pa, kot pojasnjuje, DVK nima pristojnosti, da bi ga v času volitev prepovedala.