Dolge vrste pred cepilnimi centri, ponekod začasno zmanjkalo cepiva

Kot so zapisali na spletni strani ZD Nova Gorica, bo potekalo cepljenje za nenaročene s cepivom Pfizer/BioNTech v ponedeljek, 8. novembra, od 15. ure do 17.20 in od 18. do 20. ure, v torek od 7.30 do 11.20 in od 12. ure do 14.30, v četrtek od 9. ure do 11.20 ter v petek od 9. ure do 11.20. S cepivom Moderna pa bodo cepili v četrtek, 11. novembra, od 12.30 do 14.30. Cepljenje poteka v sejni sobi Mestne občine Nova Gorica.