Dolgi zastoji na mejnih prehodih s Hrvaško

Ker številni hitijo na dopust, so tudi v nedeljo ceste do turistično zanimivih krajev in mejnih prehodov precej obremenjene. Na meji znova nastajajo daljši zastoji. Vozite strpno, na pot se odpravite pravočasno in z dovolj vode.

Po podatkih Prometno-informacijskega centra za državne ceste na nekaterih mejnih prehodih s Hrvaško nastajajo zastoji. Pred mejnim prehodom Gruškovje proti Hrvaški je zastoj dolg dva kilometra. Na mejnih prehodih Gruškovje in Jelšane vozniki osebnih vozil pri izstopu iz Slovenije čakajo do ene ure, na mejnih prehodih Obrežje in Metlika pa do pol ure. Za avtobuse je na Obrežju enourna čakalna doba pri vstopu v Slovenijo. Danes velja do 21., na primorskih cestah pa do 22. ure splošna prepoved prometa tovornih vozil, težjih od sedem ton in pol. Na ljubljanski vzhodni obvoznici poteka obnova priključka Industrijska cona Moste, Letališka cesta. Na ljubljanski severni obvoznici je zaradi obnove vozišča med Bežigradom in Novimi Jaršami oviran promet. Zaprt je izvoz v krožišče Tomačevo od Zadobrove.