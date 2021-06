Prenova črnovaške ceste zelo zahteven, a nujno potreben projekt

Črnovaška cesta, sicer priljubljena kolesarska pot proti Podpeči, je dotrajana in ni ravno vzor varnosti, saj je brez pločnika in kolesarskih površin. MOL že več let načrtuje njeno celovito obnovitev, ki se bo zdaj le začela. Poleg ureditve cestišča, pločnika in kolesarske steze bo projekt vključeval prenovo komunalnih in drugih vodov. Delavci te dni pripravljajo teren, predvidoma 21. junija 2021 bodo pričeli z gradbenimi deli. Promet na tem območju bo zaradi tega oviran.

V Mestni občini Ljubljana (MOL) priznavajo, da je cesta pri Črni vasi"precej dotrajana in neprijazna za udeležence v prometu". Celovita prenova je obsežen in zahteven projekt, tako z vidika dokumentacije kot gradnje. Potekala bo na težavni podlagi Ljubljanskega barja, kjer jo bo treba na določenih območjih ustrezno pripraviti z dodatnim materialom, utrjevanjem in posedanjem, zato da bo dovolj trdna, so pojasnili v MOL.

Dela bodo potekala približno dve leti, promet bo oviran Delavci te dni pripravljajo teren, da bo projekt komunalne in prometne ureditve omenjene ceste lahko stekel. "Predvidoma 21. junija 2021 bomo pričeli še z gradbenimi deli," so napovedali predstavniki iz MOL, ki so ob tem opozorili, da bo promet zaradi prenove nekoliko oviran. Zato tamkajšnje stanovalce in udeležence v prometu prosijo za razumevanje ter naj upoštevajo prometno signalizacijo. O podrobnostih obvozov in zapor, ki jih bodo sproti prilagajali dinamiki del na terenu, bodo javnost pravočasno obveščali.

Informacije o mobilnosti in zaporah cest v Ljubljani lahko spremljate na portalu MOL o aktualnih prometnih informacijah PROMInfo. —MOL

Kaj vse bo zajela prenova? V okviru projekta, v katerega so vključeni in ga financirajo MOL, Javno podjetje Vodovod Kanalizacija Snaga (Voka Snaga) in Energetika Ljubljana, bodo zgradili vakuumsko fekalno kanalizacijo in vodovod v naselju Črna vas, rekonstruirali cestišče ter uredili pločnike in kolesarsko stezo. "Tako bomo zagotovili varnejše, udobnejše in prijetnejše površine za vse udeležence v prometu ter višjo kakovost bivanja za okoliške prebivalce," so prepričani v MOL. V sklopu rekonstrukcije ceste v Črni vasi, med Ižansko cesto in potokom Iška, Voka Snaga načrtuje še rekonstrukcijo vodovodnega omrežja. Z rekonstrukcijo javnega vodovoda bodo obnovljeni obstoječi hišni vodovodni priključki.

icon-expand Obsežna prenova dotrajane ceste bo stala okoli 30 milijonov evrov. FOTO: Miro Majcen

Predvidena je rekonstrukcija primarnega vodovoda, ki poteka po severni strani ceste. Novi cevovod bo umeščen v pločnik na severni strani ceste. Poleg tega so ob južni strani ceste na posameznih odsekih predvideni sekundarni cevovodi za navezave hišnih vodovodnih priključkov, ki potekajo po tej strani. Skupna dolžina predvidenega primarnega cevovoda je 3.752 metrov, dolžina sekundarnih cevovodov pa 2.344 metrov. Energetika Ljubljana bo na tem območju zgradila plinovodno omrežje, ki bo zagotavljalo oskrbo obstoječih in novo predvidenih stavb z zemeljskim plinom. Prehod na oskrbo z zemeljskim plinom je alternativa obstoječim sistemom kurišč na trda goriva in uporabi kurilnega olja, tako na stroškovni ravni kot na ravni vplivov na okolje. Investicija vredna 30 milijonov evrov Obsežen in zahteven projekt bo tudi finančni zalogaj. Dela bodo brez DDV stala nekaj manj kot 29.700.000 evrov, izvajalo pa jih bo podjetje CGP, v sodelovanju s partnerskim podjetjem Prenova-Gradbenik. Ker je projekt umeščen v dogovor za razvoj regij ljubljanske urbane regije, je zanj predvideno, da bosta naložbo v tem delu sofinancirali tudi EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj in država v okviru gradnje regionalnih kolesarskih povezav.