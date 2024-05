Dolgo pričakovana obnova mostu prek Save v Kranju je pri koncu

Na Mestni občini Kranj (MOK) se zavedajo, da zaprt most predstavlja nevšečnosti za občane in obiskovalce, ki jih prosijo za razumevanje in potrpežljivost. Kmalu bodo v Kranju nov, predvsem pa varen most prek Save, močno izboljšan podvoz proti Planiki ter nove in varne povezave proti železniški postaji.

Na mostu prek Save bodo dela predvidoma zaključena do konca tega tedna. Manjkajo še zadnja plast asfalta in talne označbe. Pri podvozu je potrebno dokončati še hidroizolacijo, namestiti robnike in ograjo, položiti asfalt ter narisati talne označbe.

Gradbeni pogoji letos spomladi niso bili najboljši, so navedli na občini in pohvalili izvajalce del, ki so, ko je vreme dopuščalo, delali tudi med prazniki in ob koncih tedna. Dela so se v podvozu začela sredi marca in bodo tako potekala le tri mesece.

Vrednost del na mostu prek Save znaša 2,9 milijona evrov, medtem ko bodo dela pri obnovi podvoza (ta je nujna, da se lahko tam nemoteno srečata dve tovorni vozili) stala 456.500 evrov.

Na MOK poudarjajo, da bo imel obnovljeni most enake dimenzije. Širina ceste ostaja sedem metrov, kar bo omogočalo dvosmerni promet avtobusov in tovornjakov. Po pločniku bo potekala enostranska dvosmerna kolesarska pot, javna razsvetljava bo ob strani in ne bo posegala v površine za pešce.

Obnova krožišča pod Jelenovim klancem

Zaporo prometa prek Savskega mostu bo občina izkoristila še za preplastitev krožišča pod Jelenovim klancem, iz katerega se bo zavilo na most prek Save. Položiti bo treba nov asfalt, dela bodo potekala od četrtka, 30. maja, do predvidoma 10. junija. V križišču bo postavljena delna zapora, promet bo potekal izmenično enosmerno in bo urejen s semaforjem.

Nov asfalt bo tudi na cesti od obnovljenega mostu do križišča pri kranjski železniški postaji, po odprtju mostu pa bo potrebno preplastiti tudi cesto v podvozu Savska loka.