Na čelo Sove Rajko Kozmelj, na vrh protokola Aleksander Strel, Šefic pa k Erjavcu

Kozmelj: vodenje Sove bo vse prej kot lahka naloga

Po izobrazbi je magister znanosti s področja mednarodnih, primerjalnih in evropskih državnih študij, trenutno pa končuje doktorski študij na fakulteti za varnostne vede. Delovne izkušnje je začel pridobivati v policiji, ki jih je nato leta 2009 nadgradil z delom v Evropski komisiji, in to v generalnem direktoratu za migracije in notranje zadeve.

V prvih izjavah medijem je Kozmelj dejal, da bo vodenje Sove v današnjem času vse prej kot lahka naloga, tudi zaradi stavke zaposlenih, ki traja že devet mesecev. Nadeja pa se, da mu bo zaposlene uspelo motivirati, da bodo za varnost državljanov poskrbeli tako, kot je treba in kot znajo.

Klemenčič se vrača na obrambno ministrstvo, k Erjavcu tudi Šefic

Po ocenah obrambnega ministra Karla Erjavcaiz današnje predstavitve Kozmelja izhaja, da gre za človeka, ki je profesionalec in strokovno podkovan. Njegovo znanje bo po Erjavčevem mnenju zelo dobrodošlo pri prenovi strategije nacionalne varnosti, "ki jo moramo prenoviti glede na nove aktualne grožnje, ki jih v preteklosti nismo poznali, kot so na primer kibernetske grožnje in masovne migracije, tuji borci, t. i. volki samotarji, terorizem ...". Pregled strategije nacionalne varnosti je tudi zaveza v koalicijskem sporazumu.

Kozmeljev predhodnik Klemenčič se po njegovih navedbah vrača na ministrstvo za obrambo, kjer mu bodo zagotovili ustrezno delovno mesto. "Tudi on bo nova moč kar zadeva ministrstva za obrambo, saj ima bogate izkušnje, ki si jih je pridobil tudi v Sovi. Njegova strokovnost bo v pomoč glede na aktualne grožnje,"meni Erjavec.