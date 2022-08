'Dolgoročno tako nizkih cen električne energije ne bo več'

V prostem času navdušen jadralec je eden od pomembnih igralcev, zaslužnih za zelo hiter in izjemno obetaven tehnološki napredek v izkoriščanju energije sonca. V svojem laboratoriju ponosno pokaže na nekaj razvojnih projektov, medtem ko v roki drži majhno fotocelico, ki je deležna največje pozornosti svetovne javnosti – tandemsko sončno celico, razvito v ljubljanskem laboratoriju. Z njim smo govorili o največjih izzivih fotovoltaike in energetike nasploh, ki tudi po zaslugi geopolitičnih pretresov hitro pridobiva privržence po vsej Evropi.

Nagrada vključuje njegovo akademsko in znanstvenoraziskovalno delo z razvojem številnih optičnih in električnih simulatorjev ter merilnih sistemov, ki jih uporabljajo številni laboratoriji in industrija, ter njegovo angažiranost pri oblikovanju močne fotovoltaične skupnosti v Evropi in po svetu. Predstavlja mu, kot pravi, posebno priznanje za dosežke, ki presegajo meje laboratorija.

Večkrat ste izpostavili, da bi bilo za pokritje vseh slovenskih potreb po elektriki treba s sončnimi celicami pokriti le 2 odstotka površine. Verjetno vseeno ni tako preprosto, kot se sliši?

To je izvedljivo, hkrati pa je to tudi inženirski izziv. Tukaj ne bo šlo le za sončne elektrarne, ampak za preplet različnih proizvodnih virov, vključno s hranilniki in pametnimi omrežji, ki bodo pametna toliko, kolikor bodo pametni proizvodnja in porabniki. In v tej luči pričakujemo digitalizacijo na področju pametnih omrežij, spremembo poslovnih in ekonomskih modelov na področju oskrbe z energenti. In če se malo pošalim, kot je Bitcoin spremenil investicijske kanale, tako bo digitalizacija spremenila poslovni svet v energetiki.

Kako globalni zapleti, predvsem v energetiki, vplivajo na razvoj tehnologij, povezanih s sončno energijo? Vojna v Ukrajini, tekma s časom za povečanje plinskih zalog pred zimo, pa evropska strategija REPowerEU?

Neposrednega učinka še ni občutiti, se bodo pa vsi ukrepi, ki jih vlade usmerjajo v energetsko neodvisnost, poznali. Ti odzivni časi so daljši kot le nekaj mesecev, a se bo izplačal ves trud vseh nas, ki smo bili prepričani, da je to ena najboljših rešitev, in ki smo ga z raziskavami in razvojem vlagali zadnja desetletja na področju fotonapetostnih modulov. Sonce je dosegljivo vsakomur in v tem kontekstu ni geostrateških odvisnosti kot v primeru fosilnih goriv, ki so zelo neenakomerno porazdeljena.