Slovenija

Dolgotrajna oskrba bo tudi v domovih, brez soglasij z višjo oskrbnino

Ljubljana, 08. 10. 2025 13.12 | Posodobljeno pred 15 dnevi

STA , D. S.
16

Decembra se bo uveljavila pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji, zato domovi do 30. novembra pridobivajo soglasja k prevedbi stanovalcev v upravičence do dolgotrajne oskrbe. Če soglasja ne bo, bodo stanovalci še naprej uporabniki storitve kot zdaj, a bo oskrbnina z decembrom višja.

Pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji se bo v skladu z zakonom o dolgotrajni oskrbi uveljavila 1. decembra. Če soglasje ne bo podpisano in nato ne bo sklenjen osebni načrt, bodo stanovalci ostali uporabniki v okviru storitve institucionalnega varstva v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvo. Vendar se bo v tem primeru cena oskrbe s 1. decembrom zvišala.

Dolgotrajna oskrba decembra tudi v domovih
Dolgotrajna oskrba decembra tudi v domovih FOTO: Aljoša Kravanja

Razlog za podražitev v tem primeru je, da državni proračun po 30. novembru ne bo več kril niti stroškov, ki so nastali zaradi nove plačne reforme v letošnjem letu, niti stroškov za zagotavljanje dodatnega kadra. Medtem pa bodo sredstva za tiste, ki bodo prevedeni v upravičence do dolgotrajne oskrbe v instituciji, zagotovljena iz prispevkov za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, so pojasnili na ministrstvu. To namreč po njihovih navedbah izhaja iz novele zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je DZ sprejel 12. junija.

Nad postopki prevedbe trenutnih stanovalcev v domovih bo do uveljavitve pravice do dolgotrajne oskrbe v instituciji bdela delovna skupina, v katero so vključeni vsi ključni deležniki od posameznih ministrstev do Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Vodi jo minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

V skladu z ureditvijo dolgotrajne oskrbe bodo stanovalci domov plačali le nastanitveni in prehrambni del, in sicer največ v znesku zagotovljene pokojnine za 40 let delovne dobe, ki letos znaša 781 evrov. Ta kapica bo veljala za standardno nastanitev, ki je dvoposteljna soba s souporabo sanitarij.

Zakon o dolgotrajni oskrbi je določil, da se pravica do oskrbovalca družinskega člana začne izvajati 1. januarja 2024, pravica do dolgotrajne oskrbe na domu in določba o prispevku za dolgotrajno oskrbo 1. julija letos, pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji pa 1. decembra letos.

frenk7
08. 10. 2025 17.29
-3
janševci se bodo požrli od foušije, ker njim ni uspelo na dolgotrajni oskrbi narediti nič in to v treh mandatih,.... ta mularija iz Levice pa kar v treh letih iz nič naredijo zadevo operativno, ki se bo še nadgrajevala. Bravo vlada,... Bravo Levica.
ODGOVORI
0 3
iRobert
09. 10. 2025 16.26
Ma dej ovca lol, misliš da če si levi al pa desni da nisi ovca :D ? beee
ODGOVORI
0 0
bronco60
08. 10. 2025 17.00
Kako višja, sej je že zdej 1500€, za zadovoljivo uslugo, v troposteljni sobi z odbitkom 1,44€ na dan. Kakšna soglasja bo treba še podpisovat?? Že iščejo obvode, kako bi še po strani služili domovi, ali kaj???
ODGOVORI
0 0
Smuuki
08. 10. 2025 16.38
+1
S takim tempom ki ga zmore ministrstvo pod vodstvom maljevca niti slučajno ne bodo uspeli porabiti denarja. Izdali so že tri odločbe. Ja točno 3
ODGOVORI
2 1
Nikdar več
08. 10. 2025 15.30
+3
Gospa, ki je v domu in nepokretna, je nameščena v sobo za 2 osebi, z wc-jem in teraso. Plačuje nadstandard. V drugo sobo je ne dajo, ker imajo vse vsaj balkon ali pa je soba za 2, kar pri njih prav tako šteje za nadstandard.... Prej je bila ista soba za 3 osebe, kar pa ne pomeni več nadstandarda.... Smešno.
ODGOVORI
3 0
St. Gallen
08. 10. 2025 15.13
+4
Ukinjeno prostovoljno zavarovanje vam bodo se podrazili...plesite
ODGOVORI
5 1
Greznica
08. 10. 2025 15.20
-2
osnovno in dodatno zavarovanje so samo združili in prenesli na ZZZS - nič ni bilo ukinjeno. To vedo vsi študentje, podjetniki in brezposelni cena nekje preko 65 eur! koliko pačujemo zaposleni pa ne vem
ODGOVORI
0 2
kletni
08. 10. 2025 15.25
+2
Greznica, zavarovanja bi morala vsa biti razvejana in izbira samostonjna. Edini primer, da je univerzalno OK, je če je poceni. Očitno pa še poceni ne bo več kmalu
ODGOVORI
2 0
Špica
08. 10. 2025 15.09
+1
samo se krade se ne vem zakaj se placuje tale zaplankani zdravsto evo danes poklicem po dobrem mescu da mi dohtar napise ponovno dmso kremo nakar pravi da nisem vec upravicen do nje ker zavarovalnica vec ne odobri ja do sedaj sem jo uporabljal dobra tri leta samo tok o tem pa Prosur napitek za misicno maso ki mi je predpisal je tudi treba doblacat 70 € ja bil vs raskurjen in sel na zzs in uptasal jih kak to da je tko in odgovor pac tko je. Samo tako kakor sem napisal ne vem za kaj placujemo to?In ja pa se govora je ,da se bo podrazilo to obvezno zavarovanje..
ODGOVORI
1 0
St. Gallen
08. 10. 2025 14.58
+4
V Svici so domovi kot hoteli in vsi zadovoljni. Je pa res- v parlamentu sedi samo 1 levi poslanec....
ODGOVORI
6 2
Julijann
08. 10. 2025 14.21
+9
Zakomplicirajo vse v božjo Azijo, da bi ljudje spregledali kaj in potem padli skoz. Me pa zanima kaj je naredila solidarna prihodnost za en problem? Prvič so na razpolago postelje, ni pa osebja. In, če smo tako sodobna država kot omenja Golob, potem ni enoposteljna soba noben nadstandart. Starejši imajo vsak svoje težave in prav je, da je tak človek sam v sobi.
ODGOVORI
9 0
zmerni pesimist
08. 10. 2025 13.48
+0
Izvajali
ODGOVORI
1 1
zmerni pesimist
08. 10. 2025 13.48
+6
Iz te moke žal ne bo kruha če pa ni ljudi ki bi to izvajsli
ODGOVORI
7 1
Špica
08. 10. 2025 15.11
ja placujemo pa to sranje.
ODGOVORI
0 0
kr nekdo
08. 10. 2025 13.44
+8
a vzame kak dom še kako osebo v oskrbo? Že več let čakamo na mesto v več domovih.
ODGOVORI
8 0
stoinena
08. 10. 2025 15.16
+2
mi tudi, vmes nam/mu 92. letniku zaračunavajo oz. trgajo od penzije trajnostno oskrbo. meni ki skrbim zanj pa 75€ zdravstva, češ ker nisi prijavljen na zavodu. jah, dajte mi dom pa ne samo da se prijavim, si še službo najdem. ker na zavodu ne najdejo nič oni so statistika. 15. je plača.
ODGOVORI
2 0
