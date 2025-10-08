Dolgotrajna oskrba bo tudi v domovih, brez soglasij z višjo oskrbnino

Pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji se bo v skladu z zakonom o dolgotrajni oskrbi uveljavila 1. decembra. Če soglasje ne bo podpisano in nato ne bo sklenjen osebni načrt, bodo stanovalci ostali uporabniki v okviru storitve institucionalnega varstva v skladu s predpisi, ki urejajo socialno varstvo. Vendar se bo v tem primeru cena oskrbe s 1. decembrom zvišala.

Razlog za podražitev v tem primeru je, da državni proračun po 30. novembru ne bo več kril niti stroškov, ki so nastali zaradi nove plačne reforme v letošnjem letu, niti stroškov za zagotavljanje dodatnega kadra. Medtem pa bodo sredstva za tiste, ki bodo prevedeni v upravičence do dolgotrajne oskrbe v instituciji, zagotovljena iz prispevkov za obvezno zavarovanje za dolgotrajno oskrbo, so pojasnili na ministrstvu. To namreč po njihovih navedbah izhaja iz novele zakona o dolgotrajni oskrbi, ki ga je DZ sprejel 12. junija.

Nad postopki prevedbe trenutnih stanovalcev v domovih bo do uveljavitve pravice do dolgotrajne oskrbe v instituciji bdela delovna skupina, v katero so vključeni vsi ključni deležniki od posameznih ministrstev do Skupnosti socialnih zavodov Slovenije. Vodi jo minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac.

V skladu z ureditvijo dolgotrajne oskrbe bodo stanovalci domov plačali le nastanitveni in prehrambni del, in sicer največ v znesku zagotovljene pokojnine za 40 let delovne dobe, ki letos znaša 781 evrov. Ta kapica bo veljala za standardno nastanitev, ki je dvoposteljna soba s souporabo sanitarij.

Zakon o dolgotrajni oskrbi je določil, da se pravica do oskrbovalca družinskega člana začne izvajati 1. januarja 2024, pravica do dolgotrajne oskrbe na domu in določba o prispevku za dolgotrajno oskrbo 1. julija letos, pravica do dolgotrajne oskrbe v instituciji pa 1. decembra letos.