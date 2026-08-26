Dolgotrajna oskrba: izenačenje plačevanja storitev in dodatek za zaposlene

Mateja Ribič je v izjavi za medije povedala, da so se pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi pokazale nekatere težave. Z interventnim zakonom, ki ga bodo v četrtek poslali v javno razpravo, pa želijo nasloviti najbolj ključna in pereča področja. Med drugim bi izenačili plačevanje storitev uporabnikov dolgotrajne oskrbe. "Dva uporabnika za iste oziroma primerljive storitve ne bosta več plačevala različnih položnic," je povedala. Uporabniki, ki so v sistem vključeni po zakonu o socialnem varstvu, namreč plačujejo višje položnice kot tisti, ki so vključeni po zakonu o dolgotrajni oskrbi.

Dolgotrajna oskrba FOTO: 24ur.com

Ribičeva je pojasnila, da bi vsem uporabnikom, ki so bili sprejeti po zakonu o socialnem varstvu, od trenutka, ko so bili sprejeti in plačevali višje položnice, pripadel poračun za preplačane storitve dolgotrajne oskrbe v obliki dobropisa za plačilo storitev dolgotrajne oskrbe. Pri tem bi upoštevali vse plačnike in doplačnike, tudi občino in svojce. Kadrovsko stisko bi poskušali odpraviti z dodatkom za vse zaposlene, ki neposredno delajo v dolgotrajni oskrbi. Ministrica je napovedala, da bi zaposleni od uveljavitve zakona do konca leta 2027 prejemali mesečni dodatek v višini 300 evrov bruto za polni delovni čas. Z interventnim zakonom želijo tudi razbremeniti vstopne točke pri centrih za socialno delo, tako da bi uvrstitve v drugo kategorijo dolgotrajne oskrbe odslej ocenjevali multidisciplinarni timi pri izvajalcih in ne več centri. Podaljšali bi tudi prehodno obdobje za prehod na minutni način obračunavanja storitev dolgotrajne oskrbe. "Menimo, da trenutni sistem še ni pripravljen na minutno obračunavanje storitev," je povedala Ribičeva. Prehodno obdobje bi podaljšali do 31. decembra 2027.