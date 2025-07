Nov davek že plačujemo, dolgotrajna oskrba je šele na papirju

Maljevac pa trdi, da bo večina mreže za dolgotrajno oskrbo vzpostavljena že poleti, pravica do storitev pa naj bi zaživela jeseni, ko se pričakujejo prve odločbe. Prispevki v višini od enega do dveh odstotkov bruto plače oz. neto pokojnine so se sicer začeli pobirati že ta mesec od zaposlenih, delodajalcev, upokojencev, samozaposlenih in kmetov, kar pomeni veliko finančno obremenitev za mnoge posameznike in podjetja.

Maljevac je nad pozivom k odstopu presenečen, saj poudarja, da so o dolgotrajni oskrbi, vključno s prispevki, razpravljali več kot dve leti. Cvarjeve izjave zato razume predvsem kot politično motivirane, meni, da bi ga v prihodnosti lahko zagledali na plakatih političnih strank.

Cvar zavrača Maljevčeve obtožbe o politični motivaciji in poudarja, da kot predsednik OZS zastopa interese obrtnikov, podjetnikov in celotne družbe. Opozoril je, da so prebivalci Slovenije že začeli plačevati prispevke za storitev, za katero še vedno ni jasnih in natančnih pojasnil glede porabe sredstev. Priznava, da so se sicer pogovarjali, a pravi, da brez konkretnih številk.

Maljevac medtem zavrača trditve, da številke niso bile predstavljene, saj naj bi o njih razpravljali na kar 15 sestankih. Minister je gledalcem postregel s podatki, da bodo letos iz prispevka zbrali 250 milijonov evrov, medtem ko skupni stroški dolgotrajne oskrbe letos znašajo 270 milijonov, pri čemer del krije tudi proračun in dodatek za pomoč in postrežbo. Po njegovih ocenah bo iz prispevka letos porabljenih 166 milijonov, preostalih 90 milijonov pa bo služilo kot rezerva za prihodnje leto. Maljevac je poudaril, da je cilj vzpostaviti vzdržen sistem, da bi se izognili podobnim težavam, kot jih ima zdravstvena blagajna, ki redno potrebuje dodatna sredstva od davkoplačevalcev.

Cvar je bil skeptičen do predstavljenih številk in dejal, da socialni partnerji tako podrobnih izračunov niso nikoli prejeli. Poudaril je, da je ključno vprašanje, na katerega minister ni odgovoril, to, kako pride do razlike 240 milijonov evrov pri subvencijah.

