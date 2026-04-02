Dolgotrajna oskrba v težavah: neenakosti in sistem, ki ne deluje

Društvo Srebrna nit je predsedniku vlade Robertu Golobu in pristojnemu ministru poslalo obsežen poziv k takojšnjim izboljšavam sistema dolgotrajne oskrbe. Ob tem poudarjajo, da je zakon o dolgotrajni oskrbi sicer pomemben dosežek, a se njegova implementacija sooča z resnimi težavami.

Eden največjih problemov je po oceni društva neenakost med stanovalci domov za starejše.

V isti sobi lahko bivata dva stanovalca z enako potrebo po oskrbi, vendar plačujeta bistveno različne zneske. Tisti, ki je bil v domu pred 1. decembrom 2025, plačuje le stroške nastanitve in prehrane, medtem ko mora kasneje sprejeti stanovalec plačevati polno ceno storitev.

Po podatkih za januar 2026 je bilo v takem položaju najmanj 1.207 stanovalcev, pri čemer 12 domov s približno 2.000 stanovalci podatkov sploh ni posredovalo. Dejanski obseg problema je tako verjetno še večji.

V društvu opozarjajo, da gre za očitno diskriminacijo in kršitev načela enakosti pred zakonom.

Velik problem predstavljajo tudi zamude pri odločanju o pravicah. Zakonsko določeni roki – 30 ali največ 60 dni – se po njihovih navedbah ne spoštujejo. Vloge, oddane že junija 2025, so ponekod še vedno nerešene.

Sistem je po njihovem mnenju administrativno preobremenjen, dodatno težavo pa predstavlja tudi nedelujoča informacijska podpora, saj je bila pogodba za vzpostavitev sistema prekinjena.