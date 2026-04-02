Slovenija

Dolgotrajna oskrba v težavah: neenakosti in sistem, ki ne deluje

Ljubljana, 02. 04. 2026 10.15 pred 26 dnevi 3 min branja 81

Avtor:
N.Š.
Upokojenec

"Z zaskrbljenostjo ugotavljamo, da se implementacija zakona o dolgotrajni oskrbi sooča s številnimi resnimi sistemskimi ovirami, ki prizadenejo ravno tiste, ki jim je namenjen. Izkušnje izvajalcev, uporabnikov in njihovih bližnjih jasno kažejo, kje so vrzeli in kaj je treba urediti," tako v društvu Srebrna nit. S tem so še eni v vse daljši vrsti tistih, ki opozarjajo, da sistem v praksi ne deluje kot bi moral.

Društvo Srebrna nit je predsedniku vlade Robertu Golobu in pristojnemu ministru poslalo obsežen poziv k takojšnjim izboljšavam sistema dolgotrajne oskrbe. Ob tem poudarjajo, da je zakon o dolgotrajni oskrbi sicer pomemben dosežek, a se njegova implementacija sooča z resnimi težavami.

Eden največjih problemov je po oceni društva neenakost med stanovalci domov za starejše.

V isti sobi lahko bivata dva stanovalca z enako potrebo po oskrbi, vendar plačujeta bistveno različne zneske. Tisti, ki je bil v domu pred 1. decembrom 2025, plačuje le stroške nastanitve in prehrane, medtem ko mora kasneje sprejeti stanovalec plačevati polno ceno storitev.

Po podatkih za januar 2026 je bilo v takem položaju najmanj 1.207 stanovalcev, pri čemer 12 domov s približno 2.000 stanovalci podatkov sploh ni posredovalo. Dejanski obseg problema je tako verjetno še večji.

V društvu opozarjajo, da gre za očitno diskriminacijo in kršitev načela enakosti pred zakonom.

Velik problem predstavljajo tudi zamude pri odločanju o pravicah. Zakonsko določeni roki – 30 ali največ 60 dni – se po njihovih navedbah ne spoštujejo. Vloge, oddane že junija 2025, so ponekod še vedno nerešene.

Sistem je po njihovem mnenju administrativno preobremenjen, dodatno težavo pa predstavlja tudi nedelujoča informacijska podpora, saj je bila pogodba za vzpostavitev sistema prekinjena.

Dom za starejše
Dom za starejše
FOTO: Shutterstock

Posebej problematično je tudi vprašanje začetka veljavnosti pravic, poudarjajo. V praksi pravice začnejo veljati šele z izdajo odločbe, kar pomeni, da uporabniki nosijo finančne posledice zamud, na katere nimajo vpliva. V Srebrni niti predlagajo, da bi pravice veljale od prvega dne naslednjega meseca po vložitvi vloge, podobno kot to velja pri drugih socialnih pravicah.

Prav tako opozarjajo, da sistem dolgotrajne oskrbe na domu še ne živi v praksi. Zaradi pomanjkanja kadra storitve pogosto ni mogoče zagotoviti v celoti. Zato predlagajo, da bi se v takih primerih del storitev izplačeval v denarju. Predlagajo tudi vključitev javnih zdravstvenih zavodov, kot so fizioterapevti in delovni terapevti, ter večjo vlogo organiziranih prostovoljcev, da bi vsaj začasno omilili kadrovski primanjkljaj.

Preberi še Prihodnost dolgotrajne oskrbe: nadgradnja sistema ali koreniti popravki?

Naslovili pa so tudi veliko težavo sistema dolgotrajne oskrbe - kadrovsko krizo. Opozarjajo, da skoraj polovica zaposlenih prejema minimalno plačo, dvig minimalne plače pa je dodatno porušil razmerja. Posledice so pomanjkanje kadra, izgorevanje in odhodi iz poklica.

V društvu predlagajo posebne dodatke ali ločen plačni steber za zaposlene, izboljšanje delovnih pogojev, stanovanjsko podporo za zaposlene, dodatne oblike pomoči, kot je varstvo otrok. Opozarjajo tudi, da izplačevanje denarnih nadomestil namesto storitev spodbuja sivo ekonomijo, kar je v nasprotju s ciljem krepitve javnega sistema.

Veliko kritik je deležen tudi t. i. minutni sistem, kjer so storitve normirane glede na čas. V praksi to pomeni, da je pomoč določena v minutah, kar pa, kot pravijo, po oceni stroke ne odraža dejanskih potreb ljudi.

Skrbi jih tudi pomanjkanje kriznih namestitev. V Sloveniji je na voljo le 24 takih postelj, vse v severovzhodnem delu države. Ljubljana z okolico, kjer živi več kot 300.000 ljudi, nima niti ene.

Svoj poziv so zaključili z opomnikom, da so na drugi strani sistema - ljudje: "Vsak dan zamude pomeni konkretno trpljenje konkretnih ljudi. Starejši, ki čaka na odločbo. Zaposleni v dolgotrajni oskrbi, ki pregori. Starejši v stiski, ki nima kam. Ti ljudje niso statistika – so naši starši, stari starši, sosedje, prijatelji – so del naše skupnosti."

dolgotrajna oskrba težave
KOMENTARJI81

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
prašek
03. 04. 2026 08.43
K meni se hodijo kar tri ponujat.
Odgovori
-1
0 1
zmerni pesimist
02. 04. 2026 18.25
Sam upokojenci tudi tisti z malo pokojnino so ostali brez 1% res žalostno
Odgovori
+2
3 1
Smuuki
02. 04. 2026 18.10
V crlem mandatu burek koalicija nima niti enega uspešnega projekta. Pričakovano. Zakaj? Tokratna ministrska ekipa je bila c celoti nekompetentna, brez znanja, brez izkušenj kar je najhuje brez delovnih navad beri lena
Odgovori
+5
7 2
Groucho Marx
02. 04. 2026 16.05
To je propadel projekt. Ni kadra, kar ga je, pa mizerno plačan. Višek vsega pa 'je bila pogodba za vzpostavitev sistema prekinjena', česar do zdaj sploh nismo vedeli in kar pomeni, da je šlo nekaj zelooooo narobe, da je projekt v slepi ulici in se z njim ne bo nihče več ukvarjal. Denar nam pa pobirajo, to pa ja, to jim pa gre.
Odgovori
+8
9 1
venerainmars
02. 04. 2026 17.30
to je nov projekt, kompleksen..
Odgovori
-3
0 3
Veščec
02. 04. 2026 15.56
se že kažejo obrisi"požrešne"vlade,z Maljevcem na čelu,pa to
Odgovori
+8
8 0
stoinena
02. 04. 2026 15.22
plačajte kader v domovih, nastanitev naj stane toliko kolikor ima nekdo pokojnine. (to je tudi solidarnost, če že hočete. kdor si želi ostati doma, pa rabi pomoč mu jo dodelite. imamo denarja za vse to. nekajte lagat in se sprenevedat, ker je že vsem jasno kam denar izginja.
Odgovori
+6
6 0
mackon08
02. 04. 2026 14.48
Ma vsi pametni da ne moreš verjeti. Dolgotrajan oskrba je tako kompleksna zadeva, da ni čudno ,da prihaja do težav. Ne pravim, da je vse ok daleč od tega, vsaka taka stvar rabi čas. Ta vlada je prva, ki se je sploh lotila tako težke zadeve kot je to in zdravstva itd. Bodite malo realni pa ne mislite, da sem volil Svobodo, SDS pa niti v sanjah.
Odgovori
-9
2 11
venerainmars
02. 04. 2026 17.29
Se strinjam, prvič se dela okoli tega.
Odgovori
-1
0 1
galeon
02. 04. 2026 14.43
Oskrbovanci dobijo vse kot so prej. Zdaj pa najbolj jokajo ponudniki, ko je država ugotovila, kako so napihnili cene, da bi kradli državo.
Odgovori
+7
7 0
brezveze13
02. 04. 2026 14.18
ta sistem dolgotrajne oskrbe je bil golobnjakov načrt za krajo denarja, sistem je potrebno prvo funkcionalno vzpostaviti in imeti tudi načrt delovanja šele nato se določi oz ovrednoti višina dajatve, pri golobu je bilo samo nekaj 10 zmanjšanih položnic za veliko krajo in nabiranje predvolilnih piškotov, Žal starčki ki ste nasedli , glasu ne morete več vzeti nazaj, lahko samo čakate in upate še naslednjih nekaj let
Odgovori
+9
10 1
Quoi
02. 04. 2026 14.14
Ne morem verjeti. Kaj se to dogaja. Ali ima Maljevec sploh naštudiran sistem. Samo, da ne bo ta 1% narasel na 2%. Predstavljajte si, da bi morali plačati naročnino za Netflix, gledati pa ne morete ničesar.
Odgovori
+12
12 0
Groucho Marx
02. 04. 2026 15.07
Za spje je že 2%. So pa bleferski mesečniki že prognozirali, da bo treba ta harač višat. Kako lepo jih je gledat poklapane.
Odgovori
+5
5 0
presrani
02. 04. 2026 13.58
Velika večina ima rada gospoda Maljevca.
Odgovori
+2
4 2
Jous
02. 04. 2026 14.04
🤣🤣🤣
Odgovori
+6
6 0
Jous
02. 04. 2026 13.57
Pravice sploh ne začnejo veljati z dnem odločbe, kot navaja Srebrna nit. Vloga vložena na kranjskem CSD junija 2025, odločba februar 2026, pristojni dom za starejše nabito poln. A glej ga šmenta, ta dom pripravlja tudi individualne načrte in šele potem ko ga imajo oni čas naredit in te povabit k podpisu, potem naslednji mesec morebiti (ali tudi ne) dobiš dolgotrajno oskrbo na domu ali denarni dodatek. Se pravi maja, junija 2026? Kdo vmes obrača denar? Itak se je mami stanje tako poslabšali, da bi rabili dom. Ne dobimo!
Odgovori
+9
9 0
Amenhotep
02. 04. 2026 13.54
V težavah ni dolgotrajna oskrba, saj dobro kasira! V težavah smo vsi mi, ki mastno plačujemo nekaj, od česar nima nihče nič.
Odgovori
+17
17 0
zajebant1
02. 04. 2026 13.53
To je samo kraja denarja ljudem
Odgovori
+16
16 0
Tho mp son
02. 04. 2026 13.44
Srebrna nit , Biserka , čudno da se je Levica po njenem pristopu sploh prebila v DZ ! Da fotopuba sploh ne omenjamo .
Odgovori
+11
11 0
Dolenjc5
02. 04. 2026 13.34
Čudim se da to objavi 24 ur ki tako hvali vlado in vse njene ukrepe in zakone. Jim je ta prispevek slučajno ušel iz nadzora. Golob bo ukrepal odstavitev uredmika
Odgovori
+12
12 0
Julijann
02. 04. 2026 13.23
Zakaj se o tem piše sedaj, po volitvah. Ko smo eni opozarjali na to pred volitvami smo bili pa brisani. Dejstvo je, Maljevac se je lotil nečesa, nima pa pojma o pojmu s svojo ekipo tam na ministrstvu za solidarno prihodnost. Pa zanima me, če Golob sestavi vlado, je obljubil 15 resorjev. Kam gre potem ta solidarna prihodnost?
Odgovori
+18
18 0
Noleani
02. 04. 2026 13.15
Pred volitvami so se hvali kako super sistem deluje, tudi Srebrna nit. Sedaj samo 10 dni kasneje pa nenadoma ta isti sistem ne deluje, denarja ni, placuje storitve, ki jih ni, za 40 odstotkov vec kot prej se pavsala placeje domovom, kar je po mojem mnenju goljufija in zloraba nasega denarja, nepravilnosti na katere so mnogi opozarjali pa ocitno so. Se stiri leta re vlade pa bomo v bankrotu, danes namrec tudi fiskalni svet opozarja, da je javba s poudarek javna poroba 2x vecja kot proizvodnja. In to smo vse pridelali pod to vlado. In volivci Goloba ravno starejsi, ki nimajo drugih virov obvešcanja kot rtv, kjer o tem ni ni govoril nihce.
Odgovori
+14
15 1
Groucho Marx
02. 04. 2026 13.10
Ob tem, da so nam mesečniki že napovedali povišanje harača. 🤮🤮 Pa ne bo nič iz tega, ker boste prej zapustili mehke fotelje.
Odgovori
+12
13 1
Jernej Sekirnik
02. 04. 2026 13.08
pri nass pravijo, da imajo dražje, precej dražje okoli 40%, ne vem kdo ima ceneje? a moraš biti član svobode?
Odgovori
+14
15 1
