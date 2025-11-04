Svetli način
Slovenija

Dolgotrajna oskrba: že naslednje leto bo zmanjkalo denarja

Ljubljana, 04. 11. 2025 19.40

PREDVIDEN ČAS BRANJA: 3 min
Avtor
Špela Bezjak Zrim
Komentarji
32

Čez dobre tri tedne naj bi zaživela dolgotrajna oskrba v domovih za starejše, ki bo po napovedih vlade približno 20.000 stanovalcem občutno znižala položnice. Z novim letom bodo plačevali le bivanje in prehrano, storitve dolgotrajne oskrbe pa bo pokril denar, zbran s prispevkom, ki ga plačujemo od julija letos. Toda projekcije zdravstvene zavarovalnice kažejo, da bo v blagajni za dolgotrajno oskrbo že prihodnje leto zmanjkalo denarja. S prispevkom bomo zbrali 650 milijonov, porabili pa naj bi jih kar 723.

Poglejmo najprej podatke za letos. Od pobranih 258 milijonov evrov bo zavarovalnica porabila 171 milijonov. Največ, 112 milijonov, za dodatek za pomoč in postrežbo. Sledi slabih 37 milijonov za kader, 14,6 za izvajanje dolgotrajne oskrbe na domu, dobre štiri milijone za e-oskrbo in 3,5 za stroške zavarovalnice, so prve poročale Finance. Ker vseh storitev še ni, bo v posebni blagajni ostalo 87 milijonov.

PRISPEVEK ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO

 

Letos v blagajni 258 milijonov evrov. 

 

- 112 milijonov evrov za dodatek za pomoč in postrežbo,

- 36,8 milijonov evrov za sofinanciranje dodatnih stroškov dela izvajalcem DO,

- 14,6 milijonov evrov za izvajanje DO na domu,

- 4,1 milijonov evrov za izvajanje e-oskrbe,

- 3,5 milijonov evrov za stroške službe ZZZS.

 

Razlika: + 87 milijonov evrov

"Mislim, da imamo stvari pod kontrolo. Res je to ogromen projekt." Tako pa državni sekretar na ministrstvu za solidarno prihodnost Luka Omladič, prepričan, da ne more več nič ogroziti 1. decembra, za vlado ključnega datuma, ko mora dolgotrajna oskrba zaživeti v domovih. Že skoraj vsi od približno 20.000 stanovalcev domov za starejše so podpisali soglasje, da bodo vstopili v nov sistem dolgotrajne oskrbe. 

Od 130 stanovalcev v Hrastniku čakajo le še soglasje enega. "Tudi s to osebo smo v kontaktu in so nam že obljubili, da bodo poslali, vendar še nismo dobili. Tako da pričakujemo zdaj en dan, da bomo imeli vsa soglasja," je povedal direktor DSO Hrastnik Borut Vidmar.

S posebnim zakonom, ki ga bodo v parlamentu potrjevali prihodnji teden, bodo v nov sistem prevedeni tudi tisti, ki ne zmorejo več odločati o sebi. "Postopki za dodelitev skrbništva so v Sloveniji precej dolgi in če ne bi tukaj zakonsko posegli, bi lahko tisti, ki potrebujejo skrbništvo, predolgo čakali, da se na sodišču ta postopek zaključi, in bi bili pravzaprav prikrajšani," je pojasnil Omladič.

Za večino stanovalcev v Hrastniku, ki potrebujejo veliko oskrbe in trenutno povprečno plačujejo 1.300 evrov na mesec, bodo položnice po novem letu precej nižje. "Seveda, zdaj bodo pa ti računi bistveno manjši, saj bodo plačevali samo namestitveni del. Hotelski del, ki pa je za naš dom izračunan mesečno pri ceni 772 evrov," je potrdil Vidmar. 

Razliko med znižano ceno za stanovalce in dejanskim stroškom dolgotrajne oskrbe bo tako pokril prispevek, ki ga plačujemo od julija letos. Zavarovalnica načrtuje, da bodo prihodnje leto pobrali 650 milijonov, porabili naj bi jih 723. 73-milijonski primanjkljaj bodo prihodnje leto pokrili z denarjem, ki bo ostal od letos, kako pa naprej?

PRISPEVEK ZA DOLGOTRAJNO OSKRBO

 

Prihodki in odhodki za leto 2026

 

Prihodki iz naslova prispevka (OZDO): 649.851.671 evrov

Skupaj izdatki ZZZS: 723.061.879 evrov

 

Razlika: - 73 milijonov evrov, pokrita z letošnjim ostankom (+87 milijonov)

"Že v tem trenutku se en del storitev pokriva iz proračuna, v prihodnje pa bo to razmerje pač takšno. To pomeni, da velika večina storitev je financiranih iz zavarovanja, en del pa iz proračuna," je Omladič predstavil rešitev za finančni izziv.

Za dolgotrajno oskrbo je namreč vsako leto predvidenih do 190 milijonov dodatnih proračunskih sredstev, je poudaril. Ko oziroma če bo tega denarja zmanjkalo, pa bodo uporabniki od leta 28, če bo treba, stroritve doplačevali, še predvideva zakon. 

"Trenutno je vse nastavljeno tako, da je sistem vzdržen, torej da bo tudi leta 28," je še dodal, na vprašanje, ali obstaja bojazen, da bi se prispevek za dolgotrajno oskrbo v prihodnosti povišal, povečal, pa: "Glejte, jaz tega ne bi komentiral. V nekaterih državah, kot je recimo Nemčija, je višji kot v Sloveniji. Vse je odvisno od tega, pravzaprav tudi od naše družbene, politične odločitve."

Medtem pa še podatek s centrov za socialno delo. Doslej so prejeli 12.264 vlog za dolgotrajno oskrbo na domu in po začetnih težavah z informacijskim sistemom do danes izdali 3.305 odločb.

dolgotrajna oskrba dso domovi za starejše
KOMENTARJI (32)

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
Slovenec007
04. 11. 2025 20.33
+1
Pa sej niste normalni.
ODGOVORI
1 0
antirepresija
04. 11. 2025 20.33
+1
Ta vlada je sramota vseh sramot. Pa prejsnje niso bile kaj dosti boljse. Ampak ta pa izstopa! Vse kar je pernati naredil, je to,da je dvignil davke. In nic druga! Efekta absolutno nobenega. Vedno sem bil mnenja,da je normalo, da se pobere neke davke, da lahko gradimo infrastrukturo in ostalo. Ne pa neumnosti! Za taksno stvar kot je dolgotrajna oskrba niti slucajno ne bi smeli dvingiiti davka. To mora biti placano iz proracuna, kakrsenkoli pac je. VEdno je potrebno dvigovati podjetja, ki so izvozno naravnana. Boljse kot bodo delala, vec bo denarja v proracunu. In iz tega denarja se danes vse financira. Javni sektor pac zal ne more nicesar prispevati v blagajno. Ker mora njihove place in razliko bruto neto in regrese pokriti realni sektor. To je logicno. Ni pa logicno, da ta vlada zeli uniciti realni sektor!! Vse nas bodo potopili! No saj golobcek, to je zadnji mandat in nikdar vec. Cakamo pa seveda novega "genija" ,ki nam bo navil davke in unicil gospodarstvo. Tukaj vec ne gre za njega. Tukaj gre zato kako dalje..., po pozaru.
ODGOVORI
1 0
supergigi
04. 11. 2025 20.30
+3
Saj je jasno kam bo šel denar. Pokradli ga bodo! 🕊
ODGOVORI
3 0
Artechh
04. 11. 2025 20.30
+4
Ti se ko namenski denar pobirajo ne ne znajo nič zrihtat. 😂😂
ODGOVORI
4 0
Bolfenk2
04. 11. 2025 20.29
+6
Dolgotrajna oskrba je levičarski nateg za praznjenje delavskih denarnic. Vsem nam kradejo 1%, podjetnikom pa 2% od zaslužka.
ODGOVORI
6 0
Rožle Patriot
04. 11. 2025 20.29
+3
Zaseg orožja Občanom brez Šutarjevega zakona ??? .... le kako je to mogoče ..? pa je ta Holobizem sploh normalen .. !?
ODGOVORI
3 0
Artechh
04. 11. 2025 20.28
+6
Druga vlada bo krila minus. Kdaj pa so svondnjaki se kej zrihtal kar dela
ODGOVORI
6 0
ptuj.si
04. 11. 2025 20.27
+4
Da vas ne bo maljavac za ušesa, ko pišete take bedarije.
ODGOVORI
4 0
Morgoth
04. 11. 2025 20.29
+1
Po riti😜
ODGOVORI
1 0
Grickoficko
04. 11. 2025 20.27
+1
Raje nam vrnite vse nazaj, ker to ne bo pilo vode
ODGOVORI
1 0
Yoda
04. 11. 2025 20.26
+3
Ja, nič... potrebno bo dvigniti prispevek na 3%.
ODGOVORI
3 0
2fast4
04. 11. 2025 20.25
+7
Mavrica bo pokrila...
ODGOVORI
7 0
txoxnxy
04. 11. 2025 20.24
+7
Dvignat za 100 , 200 ali kar 500 % za ministra in to pokvarjeno vlado ni noben problem , saj še nihče od njih ni nikoli delal s svojim zasluženim denarjem ampak samo z davkoplačevalskim .
ODGOVORI
7 0
Mojemnenjeinpika
04. 11. 2025 20.30
Tudi ti boš enkrat star. Tudi 100, 200 evrov več pomeni velik prihranek glede na to, kar je treba plačevati zdaj.
ODGOVORI
0 0
motorist_mb
04. 11. 2025 20.24
+7
Šalabajzerji 😡
ODGOVORI
7 0
Slovenska pomlad
04. 11. 2025 20.24
-15
Kaj so Janševe vlade storile..!??? Karkoli?
ODGOVORI
0 15
Muca ne grize
04. 11. 2025 20.25
+5
Ti si zastopnik gospoda Maljevca že veliko časa.
ODGOVORI
5 0
Rožle Patriot
04. 11. 2025 20.31
Imam občutek, da se ti vedno pohvališ, ko Holobizem naredi veliko škodo narodu .. !?
ODGOVORI
0 0
Rožle Patriot
04. 11. 2025 20.23
+9
1 + 1 = vedno 2 .... samo po lewaško .. je lahko 7, 9 ali pa celo še več takrat, ko se jim pač zahoče !!! ..
ODGOVORI
9 0
Free_Palestine
04. 11. 2025 20.23
+2
Haha. Pa to ne moreš verjet.
ODGOVORI
3 1
antirepresija
04. 11. 2025 20.22
+10
Populisticni vladi je potrebno odvzeti celotem dohodek!!!! Ti pa se lepo norca delajo. Najprej novi davek in zdaj itak brez efekta. To je za v zapor.
ODGOVORI
10 0
Mojemnenjeinpika
04. 11. 2025 20.31
-1
500 evrov nižje položnice - to je zate brez efekta?
ODGOVORI
0 1
Minifa
04. 11. 2025 20.22
+11
Iz božičnice za javni sektor naj vzamejo, saj javi sektor nič ne prispeva v proračun..Kako bo naslednje leto totalni finančni zlom..???
ODGOVORI
12 1
Minifa
04. 11. 2025 20.24
+4
Izdaja bankrot obveznic je rešitev...
ODGOVORI
4 0
Ici
04. 11. 2025 20.21
+8
Kdo bo plačal razliko? Minister. Minister bo plačal razliko. On je odgovoren. On je podpisal. On je zagovarjal idejo in on bo plačal. Zelo preprosto.
ODGOVORI
8 0
nemski_ovcar
04. 11. 2025 20.20
+11
Maljevac naj pokrije minus
ODGOVORI
12 1
Kriplin
04. 11. 2025 20.28
+1
S svojo obdelano r.tjo brez težav pokrije kakršen koli minus!
ODGOVORI
1 0
