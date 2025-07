Ministrstvo: Ljudje ne bodo več plačevali visokih oskrbnin, SDS: To so velike obljube

Kljub uvedbi prispevka za dolgotrajno oskrbo vse kaže na zamude pri izvajanju. Oskrba na domu, ki bi se morala začeti izvajati včeraj, še ni na voljo, ker še niso bile izdane odločbe. Težave se pojavljajo tudi pri pomanjkanju izvajalcev in neurejenem informacijskem sistemu. "Ljudje bodo plačevali nov davek, ker ministrstvo ni opravilo svoje naloge," opozarja Karmen Furman iz SDS.

Luka Omladič z ministrstva za solidarno prihodnost zagotavlja, da ne gre za mrtvo črko na papirju in da se zakon o dolgotrajni oskrbi že izvaja. "Imamo že 1600 uporabnikov oskrbovalca družinskega člana." Poudarja, da se bodo iz prispevka financirale tudi plače zaposlenih v socialno varstvenih zavodih in pomoč na domu. Vendar pa ostaja vprašanje, kdaj bodo izdane odločbe za tiste, ki so že vložili vloge, in kako bo rešena kadrovska problematika.

Karmen Furman poudarja, da dolgotrajna oskrba na domu 1. julija ni bo zaživela, saj ni urejenega informacijskega sistema. Ljudje bodo plačevali davek, vendar ne bodo prejeli oskrbe. "Ne samo, da bi morale biti odločbe izdane, ljudje bi morali imeti že pogodbo sklenjeno z izvajalci." Luka Omladič odgovarja, da se pravica do oskrbe na domu prične danes, vendar je potreben čas za ocenjevanje in izdajo odločb. Kot je dodal, bodo v poletnih mesecih začeli z delom, septembra bodo sledile odločbe in do konca tega leta bi lahko že začeli z izvrševanjem.

Poleg zamud pri izvajanju oskrbe na domu se pojavljajo tudi kadrovske težave. Furman trdi, da ministrstvo ni ukrepalo, medtem ko Omladič poudarja sprejetje kadrovskega zakona za stimuliranje štipendiranja, vključevanje prostovoljcev in avtomatizacijo. Prispevek bo namenjen tudi zvišanju plač zaposlenih: "Ta prispevek, ki ga ljudje začnejo plačevati danes, je direktno že od tega meseca naprej, namenjen tudi za zvišanje plač zaposlenih pri dolgotrajni oskrbi."

Omladič je prepričan, da bo konec letošnjega leta vsaj 25.000 uporabnikov dolgotrajne oskrbe in da ljudje ne bodo več plačevali visokih oskrbnin v domovih. Furman je skeptična do teh obljub: "To so velike obljube. Bomo zelo veseli, če se bodo uresničile." Dejstva pa kažejo, da je še veliko izzivov pri izvajanju zakona o dolgotrajni oskrbi.