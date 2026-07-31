Dolgotrajna suša in vročina ogrožata pridelke: ministrstvo poziva k ukrepanju

Letošnja suša je po prvih ocenah javne službe kmetijskega svetovanja pri Kmetijsko gozdarski zbornici Slovenije prizadela celotno državo. Najhuje so prizadeti Pomurje, Podravje, Primorska in Dolenjska s Spodnjim Posavjem, kjer pri posameznih kulturah škoda dosega tudi do 90 odstotkov. Razmere dodatno zaostrujejo visoke temperature, ponekod pa tudi posledice nedavnih neurij s točo, so v sporočilu za javnost spomnili na ministrstvu za kmetijstvo. Največ škode je nastalo na travinju in krmnih rastlinah, koruzi, krompirju, zelenjadnicah ter drugih poljščinah. "Ocenam svetovalne službe pritrjujejo tudi podatki Agencije RS za okolje, ki opozarja na dolgotrajen primanjkljaj padavin, izrazito pomanjkanje talne vlage in nadaljevanje neugodnih vodnobilančnih razmer," so opozorili.

Suša uničila pridelke FOTO: Bobo

Zaradi dolgotrajne suše in visokih temperatur kmetom priporočajo takojšnje ukrepe za zmanjšanje škode na kmetijskih kulturah. "Pri obdelavi tal je pomembno zmanjšati izgubo vlage z uporabo zastirk ter po setvi povaljati njive, da se izboljša stik semena s tlemi. V času suše se odsvetuje gnojenje z granuliranimi in živinskimi gnojili, saj brez padavin njihova učinkovitost ni zagotovljena. Če je potrebno dognojevanje, je priporočljiva uporaba listnih gnojil, z obsežnejšim gnojenjem pa je smiselno počakati do prvih večjih padavin," so izpostavili. Posebna pozornost je po njihovih navedbah potrebna pri travnikih, kjer je priporočljivo valjanje ruše in odstranjevanje suhe organske mase, ter pri zelenjadnicah, ki jih je treba po sajenju nemudoma namakati in zastirati tla. Pri ozimnih žitih je priporočljivo hitro spravilo pridelka in dognojevanje po dežju. "Vročinski stres lahko kmetje blažijo z uporabo biostimulantov, aminokislin in listnih gnojil, ki krepijo odpornost rastlin. Namakanje naj poteka ponoči ali zgodaj zjutraj, foliarna škropljenja pa v hladnejšem delu dneva. V sadjarstvu in vrtnarstvu se kot učinkovita ukrepa priporočata uporaba senčilnih mrež in zastirke za zaščito tal ter koreninskega sistema. V sušnih razmerah se je treba izogibati globokemu oranju presušenih tal, uporabi talnih herbicidov in kurjenju organskih ostankov na njivah in travinju," so opozorili pristojni.