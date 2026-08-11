Suša in vročina povzročata hud stres tudi gozdnim živalim

Dolgotrajna suša in vročina ne prizanašata niti prostoživečim živalim. Jeleni, medvedi, ptice in drugi prebivalci gozda vztrajno iščejo vodo, ne le za pitje, ampak tudi za hlajenje. Vodo zato v gozdne kaluže in zajetja dovajajo tudi lovske družine. Kako se vročini in suši prilagajajo gozdne živali in kako jim lahko pomagamo mi?