Dolgotrajno čiščenje po požaru - vse je prekrito s sajami

V jeseniški bolnišnici se začenja dolgotrajno čiščenje oddelka za zdravstveno nego. Stene, strop, tla, vse je prekrito s sajami, delavci v zaščitni obleki in z maskami na obrazu vstopajo na oddelek in se borijo z razdejanjem, ki ga je za seboj pustil ogenj. Kdaj bodo oddelek odprli, ostaja neznanka. So pa medtem s požrtvovalnim delom zdravnikov in medicinskih sester v enem dnevu počistili sosednja oddelka v istem nadstropju in že sprejeli porodnice.