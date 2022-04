Dolgotrajno zaprtje šol zaradi epidemije diskriminatorno do mladostnikov

Med obravnavanimi primeri domnevne diskriminacije, ki jih je zagovornik zaključil leta 2021, je bilo največ zadev s področja zaposlovanja in dela, dostopa do dobrin in storitev in s področja socialnih pravic. Prijavitelji domnevne diskriminacije so največkrat zatrjevali diskriminacijo zaradi osebnih okoliščin invalidnosti, narodnosti, rase ali etničnega porekla, spola in starosti.

Zagovornik je opravil več ocen diskriminatornosti predpisov in izdal več priporočil za izboljšanje položaja skupin in posameznikov z določenimi osebnimi okoliščinami, ki bi lahko bili med epidemijo covida-19 zaradi ukrepov deležni diskriminatorne obravnave, so v sporočilu za javnost zapisali pri zagovorniku. Med ostalimi je ocenjeval odloke in sklepe, ki so bili podlaga za zaprtje šol. Ugotovil je, da je dolgotrajno zaprtje šol pri otrocih in mladostnikih puščalo diskriminatorne učinke, še posebej pa se je to izrazilo pri ranljivih skupinah otrok in mladostnikov.

Zagovornik je tudi ocenil, da je bila omejitev izhoda iz države, ki je veljala med 29. marcem in 8. aprilom 2021 diskriminatorna do nekaterih prebivalcev, "saj jim je samo zaradi njihovih osebnih okoliščin zdravstvenega stanja oziroma narodnosti ali etničnega porekla in državljanstva omejila uživanje ustavnih pravic do svobode gibanja, zasebne lastnine in zasebnega življenja".