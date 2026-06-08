Dolgovi Mijiča: je še primeren za poslanca?

To je prvi odziv prvega med enakimi glede poslovnih težav in globoke zadolženosti družbe Progros, družinskega gradbenega podjetja poslanca Resnice Borisa Mijiča. "Razumem, da so ljudje, ki - ne tako kot v parlamentu gledamo ljudi, ki nimajo niti enega dneva delovne dobe - ampak, ki so pač morali delati, se boriti na trgu, da so si nakopali določene težave. V vsakem primeru, moja želja je, da te težave čim prej rešijo," zadevo komentira Zoran Stevanović.
"Dolg do države znaša po zadnjih prejetih podatkih s finančne uprave okoli 30 tisoč evrov," je v četrtek pojasnil Mijič.
Tu pa je še dolg do nekdanjih delavcev, ki naj bi jim ga - kot izhaja iz SMS-sporočil - poplačala kar država. "Skoraj tri tisoč evrov mi je ostal dolžan, plus regres, ki ni bil izplačan. Imam kolege, ki jim je ostal dolžan po štiri tisoč evrov, po dva tisočaka, po tisoč evrov ... Ko smo vse skupaj grobo sešteli, bilo nas je 12, mogoče celo več, približno 20 tisoč evrov dolguje samo nam," ocenuje nekdanji zaposleni Irfan Vuković. "Kot poslancu mu absolutno zaupam," zagotavlja Stevanović.
Ostri odzivi opozicije
In če so v Janševi koaliciji, ki ji Resnica v državnem zboru po potrebi zagotavlja večino, s komentarji previdni, češ da primer poznajo le površno, v delu opozicije ostro. "Politiki smo za to, da kažemo zgled. Če je to zgled, kar počne ta poslanec, bo pa morala odločiti stranka Resnica sama. Mi v stranki Levici vemo, kaj bi naredili s takim poslancem. Danes ne bi bil več na mestu poslanca," zagotavlja sookordinator Levice Luka Mesec.
Stranke sicer nimajo neposrednega vzvoda, da bi poslance prisilile k odstopu. Je pa politični standard v podobnem primeru pred 14 leti postavila Državljanska lista Gregorja Viranta. Ta je svojemu poslancu Ivanu Vogrinu ob finančnih težavah njegovega podjetja za izdelavo in montažo oken ter očitkih o prevarah kupcev pokazala strankarska vrata. Kaj pa tokrat? "Poslanci so neposredno izvoljeni. Zdaj, jaz bom to prediskutiral z vodjo poslanske skupine. Bomo videli, kakšne ukrepe lahko sprejmemo zoper njega. Glede na pričevanje poslanca Mijiča, da deluje, da sam niti ni neposredno kriv za vse te dolgove. Ampak jih je prevzel," še pravi Stevanović.
"Bi se zelo bal politikov, ki imajo domnevno še neke visoke dolgove, ker vemo, da je tukaj potem vprašljivo njihovo odločanje. Morajo pa tu pristojne institucije razkriti, kaj se je dogajalo," primer komentira podpredsednik SD Luka Goršek.
Mijič je sicer v SMS-ih nekdanjim delavcem tudi zapisal, da ima blokirane vse osebne račune. Medtem ko so nam v državnem zboru pojasnili, da je za svojo prvo poslansko plačo aprila prejel 3200 evrov bruto.
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