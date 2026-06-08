Dolgovi Mijiča: je še primeren za poslanca?

To je prvi odziv prvega med enakimi glede poslovnih težav in globoke zadolženosti družbe Progros, družinskega gradbenega podjetja poslanca Resnice Borisa Mijiča. "Razumem, da so ljudje, ki - ne tako kot v parlamentu gledamo ljudi, ki nimajo niti enega dneva delovne dobe - ampak, ki so pač morali delati, se boriti na trgu, da so si nakopali določene težave. V vsakem primeru, moja želja je, da te težave čim prej rešijo," zadevo komentira Zoran Stevanović.

"Dolg do države znaša po zadnjih prejetih podatkih s finančne uprave okoli 30 tisoč evrov," je v četrtek pojasnil Mijič.

Tu pa je še dolg do nekdanjih delavcev, ki naj bi jim ga - kot izhaja iz SMS-sporočil - poplačala kar država. "Skoraj tri tisoč evrov mi je ostal dolžan, plus regres, ki ni bil izplačan. Imam kolege, ki jim je ostal dolžan po štiri tisoč evrov, po dva tisočaka, po tisoč evrov ... Ko smo vse skupaj grobo sešteli, bilo nas je 12, mogoče celo več, približno 20 tisoč evrov dolguje samo nam," ocenuje nekdanji zaposleni Irfan Vuković. "Kot poslancu mu absolutno zaupam," zagotavlja Stevanović.