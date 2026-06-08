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Slovenija

Dolgovi Mijiča: je še primeren za poslanca?

Ljubljana, 08. 06. 2026 19.38 pred 17 dnevi 3 min branja 18

Avtor:
Anže Božič
Boris Mijič

Kakšna bo politična usoda poslanca Resnice in lastnika globoko zadolženega družinskega podjetja Borisa Mijiča? Kako njegov strankarski šef Zoran Stevanović komentira, da Mijičeva družba državi dolguje približno 30 tisoč evrov, nekdanji delavci pa od njega terjajo še za več deset tisoč evrov plač? Koalicija, ki ji Resnica v parlamentu pomaga zagotavljati večino, zadeve ne komentira. Kaj pa opozicija? Je Mijič še primeren za poslanca?

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To je prvi odziv prvega med enakimi glede poslovnih težav in globoke zadolženosti družbe Progros, družinskega gradbenega podjetja poslanca Resnice Borisa Mijiča. "Razumem, da so ljudje, ki - ne tako kot v parlamentu gledamo ljudi, ki nimajo niti enega dneva delovne dobe - ampak, ki so pač morali delati, se boriti na trgu, da so si nakopali določene težave. V vsakem primeru, moja želja je, da te težave čim prej rešijo," zadevo komentira Zoran Stevanović.

"Dolg do države znaša po zadnjih prejetih podatkih s finančne uprave okoli 30 tisoč evrov," je v četrtek pojasnil Mijič.

Tu pa je še dolg do nekdanjih delavcev, ki naj bi jim ga - kot izhaja iz SMS-sporočil - poplačala kar država. "Skoraj tri tisoč evrov mi je ostal dolžan, plus regres, ki ni bil izplačan. Imam kolege, ki jim je ostal dolžan po štiri tisoč evrov, po dva tisočaka, po tisoč evrov ... Ko smo vse skupaj grobo sešteli, bilo nas je 12, mogoče celo več, približno 20 tisoč evrov dolguje samo nam," ocenuje nekdanji zaposleni Irfan Vuković. "Kot poslancu mu absolutno zaupam," zagotavlja Stevanović.

Poslanec Boris Mijič
Poslanec Boris Mijič
FOTO: Bobo

Ostri odzivi opozicije

In če so v Janševi koaliciji, ki ji Resnica v državnem zboru po potrebi zagotavlja večino, s komentarji previdni, češ da primer poznajo le površno, v delu opozicije ostro. "Politiki smo za to, da kažemo zgled. Če je to zgled, kar počne ta poslanec, bo pa morala odločiti stranka Resnica sama. Mi v stranki Levici vemo, kaj bi naredili s takim poslancem. Danes ne bi bil več na mestu poslanca," zagotavlja sookordinator Levice Luka Mesec.

Stranke sicer nimajo neposrednega vzvoda, da bi poslance prisilile k odstopu. Je pa politični standard v podobnem primeru pred 14 leti postavila Državljanska lista Gregorja Viranta. Ta je svojemu poslancu Ivanu Vogrinu ob finančnih težavah njegovega podjetja za izdelavo in montažo oken ter očitkih o prevarah kupcev pokazala strankarska vrata. Kaj pa tokrat? "Poslanci so neposredno izvoljeni. Zdaj, jaz bom to prediskutiral z vodjo poslanske skupine. Bomo videli, kakšne ukrepe lahko sprejmemo zoper njega. Glede na pričevanje poslanca Mijiča, da deluje, da sam niti ni neposredno kriv za vse te dolgove. Ampak jih je prevzel," še pravi Stevanović.

"Bi se zelo bal politikov, ki imajo domnevno še neke visoke dolgove, ker vemo, da je tukaj potem vprašljivo njihovo odločanje. Morajo pa tu pristojne institucije razkriti, kaj se je dogajalo," primer komentira podpredsednik SD Luka Goršek.

Mijič je sicer v SMS-ih nekdanjim delavcem tudi zapisal, da ima blokirane vse osebne račune. Medtem ko so nam v državnem zboru pojasnili, da je za svojo prvo poslansko plačo aprila prejel 3200 evrov bruto.

Boris Mijič Resnica dolgovi poslanci zoran stevanović
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KOMENTARJI18

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zibertmi
09. 06. 2026 17.15
če je janez ,je vsak
Odgovori
+2
2 0
Trikrat cepljen
09. 06. 2026 16.52
Če se Vizjak lahko motovili po državnih podjetjih in resorjih, ( kljub temu, da bo za jajca stisnil sodnike in poučevanju kako državo opehariti davščin - da o prepovedi el grelnikov ne govorimo), lahko tudi ta gospod, ki je pristopil v politiko kot vsi - za svojo korist, mirno opomore.
Odgovori
0 0
Bozjidar
09. 06. 2026 16.28
So primerni vsi,ki so lojalni firerju iz Sds😢
Odgovori
+2
2 0
ArkaMast
09. 06. 2026 13.00
Kot podjetnik se ni izkazal. Za stranko Resnica je pa še predober.
Odgovori
+3
3 0
zmerni pesimist
09. 06. 2026 11.56
Vprašanje pa je koliko so drugi dolžni njemu vem da dolžniki se radi izogibaju plačilu z raznimi forami
Odgovori
-2
1 3
Dovolj je
09. 06. 2026 11.13
Za čistilke najvišji standardi, za poslance pa najnižji očitno, ane Resnica, da malo nalijemo resnico v kozarec ane 😂😂
Odgovori
+3
4 1
devote
09. 06. 2026 10.31
Zdaj bodo ze mediji postavljali taka vprasanja?!!
Odgovori
+1
1 0
borjac
09. 06. 2026 10.15
Stevanović je pripeljal v Slovenski parlament lopove , ljudje iz Mariborskega podzemlja niso bili slučajno na Konferenci Resni.ce , pa je Stevo povedal da jih sploh ne pozna , bolj nizko kot tako da so lopovi Resni.ce v parlamenti pač ne moremo pasti , Resni.ca govori resnico ??? Stevo laže , malo bolj laže , popolnoma vse LAŽE ... ovce pa mu verjamejo , seveda ko pa je glavni pastir črede Janša , pa še kar nekaj ovčarskih psov ima , da držijo mir v čredi.
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+2
3 1
vicente
09. 06. 2026 09.43
Za resnico je primeren, za ostalo …,
Odgovori
+2
2 0
ENDI
08. 06. 2026 21.28
Za financ ministra ga naj postavijo.
Odgovori
+5
5 0
Anion6anion
08. 06. 2026 21.19
Resnica???
Odgovori
+8
8 0
ActiveR
08. 06. 2026 21.10
Davčni dolžnik ne bi smel nikoli biti v JS, v državnih in občinskih vrstah, niti v parlamentu. Samo naš pašaluk je gnojnica prevarantskih izmečkov.
Odgovori
+8
10 2
Butasti modrec
08. 06. 2026 20.56
Več kot primeren. Takšne rabimo. Sposobne, kot je tale strokovnjak. Ni čudno, da gre vse v 3pm.
Odgovori
+7
9 2
Nikoliveclevo
08. 06. 2026 20.50
Najbolj glasni so podporniki serifa ljublankovica, ki se mu je odpisalo kolko ze dolga do drzave.
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+2
5 3
štajerc65
08. 06. 2026 20.20
Stevanovičevi iz Resni. če so vsi isti. Če niso v kazenskem postopku so pa v upravnem tak da živela Slovenija kako dolgo bo pa čas pokazal.
Odgovori
+2
5 3
tech
08. 06. 2026 20.03
Seveda je primeren, najboljše da bomo zdaj imeli poštene poslance, ki bodo poskrbeli za pravno državo in polovili goljufe. Pol ne bo več zanimiv davkoplačevalski denar.
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+1
3 2
Polkavalčekrokenrol
08. 06. 2026 19.51
Je primeren,čudi me da ni finančni ministet
Odgovori
+2
4 2
ArkaMast
08. 06. 2026 19.50
v Resnici?
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+2
3 1
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