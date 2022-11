Dolgujete prijatelju? Fliknite vračilo kjerkoli in kadarkoli!

Plačila Flik so preprosta in izvedena v samo nekaj sekundah.

Flik deluje 24 ur na dan, 365 dni v letu

Flik je storitev, ki omogoča sodoben in preprost način plačil ter nakazil med uporabniki različnih bank v Sloveniji. Deluje dan in noč ter vse dni v letu, kar pomeni, da lahko nakazilo izvedete tudi, ko so banke že zaprte – pozno popoldne, zvečer, med vikendi in prazniki.