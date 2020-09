Dolina Soče na visokem tretjem mestu po številu unovčenih bonov

V Posočju so glede na črnoglede napovedi zaradi epidemije zelo zadovoljni s poletno turistično sezono. V juliju in avgustu so tako ustvarili kar 460.000 nočitev, kar je sicer za dobro desetino manj od lanskega rekordnega leta, vendar primerljivo z letom 2018. Hoteli so bili podobno polni kot lani, apartmaji pa celo nekoliko bolj zasedeni. Dolina Soče je pristala na visokem tretjem mestu tudi po številu unovčenih bonov.