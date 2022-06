Most na Soči, 03.06.2022, 17:35 | Posodobljeno pred eno minuto

Bliža se poletje, čas dopustov, izletov, potovanj in novih doživetij. V tujini ali doma. Slovenija se na tujih turističnih trgih predstavlja kot varna, zelena in butična država, kjer vsak lahko najde kaj zase. Pa naj gre za aktivni oddih ali vrhunsko hrano. Vse to ponuja dolina Soče.