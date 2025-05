Določbe o volitvah predstavnika samostojnih poklicev v DS neustavne

Ustavni sodniki so ugotovili, da zakonodajalec interesne skupine samostojnih poklicev ni uredil dovolj določno. "Z izjemo tega, da gre za poklice, ki se združujejo v poklicne organizacije (zbornice, združenja, društva, zveze in druge poklicne organizacije samostojnih poklicev) na ravni države, zakonodajalec vsebine pojma samostojni poklic ni natančneje opredelil ali ločil od drugih poklicnih skupin, ki nimajo predstavnika v DS," so v odločbi zapisali ustavni sodniki.

Menijo, da bi zakonodajalec lahko vsebino pojma samostojni poklic opredelil na različne načine, na primer z naštevanjem poklicev, ki sodijo v to družbeno skupino, z opredelitvijo statusne oblike, v kateri se samostojni poklici opravljajo, s kombinacijo obeh pristopov ali na drug način. Pri tem pa bi moral upoštevati tudi značilnosti samostojnih poklicev.

"Iz zakona niso razvidna niti okvirna vsebinska merila ali okoliščine, iz katerih bi jasno in določno izhajalo, kateri poklici štejejo za samostojne. Zato je zakon, kolikor ureja pogoje za pridobitev aktivne in pasivne volilne pravice pri volitvah predstavnika samostojnih poklicev v državni svet, v neskladju z načelom jasnosti in pomenske določljivosti predpisov iz 2. člena ustave," so sklenili.