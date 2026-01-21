Dolžniki ostali brez socialne pomoči, ker jim jo je zasegel Furs

Na izvršbe na denarno socialno pomoč so danes opozorili predstavniki Romov. Kot je povedal predsednik Sveta romske skupnosti RS Jožef Horvat Muc, nekaj deset Romov na banki ni moglo dvigniti dela ali celotne denarne pomoči, ker jim jo je zasegel Furs. Slednje je potrdil tudi nekdanji novomeški romski svetnik Zoran Grm, ki mu je Furs kot dolžniku zasegel celotno denarno socialno pomoč, prav tako njegovi partnerki. Ob tem Horvat Muc opozarja, da slednje za romsko skupnost pomeni socialno bombo.

Na Finančni upravi RS (Furs) so povedali, da so v zadnjih dneh na podlagi zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (t. i. Šutarjev zakon) izdali 1275 sklepov o izvršbi dolžnikom, ki so v zadnjih dveh letih imeli vsaj tri neplačane obveznosti iz naslova prekrškovnih terjatev. Pri tem je izvršba dopustna tudi na denarno socialno pomoč.

Sklepi so bili izdani dolžnikom iz celotne Slovenije in ne zgolj Romom, pravijo. Sklep o izvršbi sta prejela dolžnik in banka, kjer ima dolžnik odprt račun, banka pa je nato na tej podlagi odtegnila sredstva, ki jih ima dolžnik na računu. Pri tem informacij o tem, koliko dolžnikom so bila odtegnjena oziroma zarubljena sredstva iz naslova denarne socialne pomoči, nimajo.