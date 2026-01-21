Naslovnica
Novice
Šport
POP IN
POPKAST
Vreme
Sveže
TV oddaje
Voyo
Magazin
Slovenija Črna kronika Tujina Gospodarstvo Znanost in tehnologija Fokus Inšpektor Svet
Voyo.si
Slovenija

Dolžniki ostali brez socialne pomoči, ker jim jo je zasegel Furs

Novo mesto, 21. 01. 2026 17.28 pred 49 minutami 3 min branja 119

Avtor:
STA M.S.
Nadzor Fursa in policije v Novem mestu

Nekateri dolžniki na banki danes niso mogli dvigniti dela ali celotne denarne socialne pomoči, saj jim jo je zasegel Furs. Ta je namreč izdal odločbe o izvršbi na podlagi novega Šutarjevega zakona, ki omogoča tudi izvršbe na socialno pomoč. Na centru za socialno delo pa opozarjajo, da bi moral Furs pred takšno izvršbo pridobiti njihovo mnenje.

Na izvršbe na denarno socialno pomoč so danes opozorili predstavniki Romov. Kot je povedal predsednik Sveta romske skupnosti RS Jožef Horvat Muc, nekaj deset Romov na banki ni moglo dvigniti dela ali celotne denarne pomoči, ker jim jo je zasegel Furs. Slednje je potrdil tudi nekdanji novomeški romski svetnik Zoran Grm, ki mu je Furs kot dolžniku zasegel celotno denarno socialno pomoč, prav tako njegovi partnerki. Ob tem Horvat Muc opozarja, da slednje za romsko skupnost pomeni socialno bombo.

Na Finančni upravi RS (Furs) so povedali, da so v zadnjih dneh na podlagi zakona o nujnih ukrepih za zagotavljanje javne varnosti (t. i. Šutarjev zakon) izdali 1275 sklepov o izvršbi dolžnikom, ki so v zadnjih dveh letih imeli vsaj tri neplačane obveznosti iz naslova prekrškovnih terjatev. Pri tem je izvršba dopustna tudi na denarno socialno pomoč.

Sklepi so bili izdani dolžnikom iz celotne Slovenije in ne zgolj Romom, pravijo. Sklep o izvršbi sta prejela dolžnik in banka, kjer ima dolžnik odprt račun, banka pa je nato na tej podlagi odtegnila sredstva, ki jih ima dolžnik na računu. Pri tem informacij o tem, koliko dolžnikom so bila odtegnjena oziroma zarubljena sredstva iz naslova denarne socialne pomoči, nimajo.

Nekateri danes niso mogli dvigniti dela ali pa celotne denarne socialne pomoči (slika je simbolična).
Nekateri danes niso mogli dvigniti dela ali pa celotne denarne socialne pomoči (slika je simbolična).
FOTO: Shutterstock

Šutarjev zakon sicer določa tudi, da mora Furs o izdaji takšnega sklepa obvestiti krajevno pristojen center za socialno delo, kar je potrdil tudi vodja Centra za socialno delo Novo mesto Alen Pust. Kot je povedal, iz zakona izhaja, da mora Furs v tem primeru s sklepom o izvršbi obvestiti center za socialno delo, ki nato iz socialnega položaja dolžnika presodi, ali se lahko izvede izvršba oziroma ali bi bilo namesto izvršbe bolj smiselno, da se dolžniku denarna socialna pomoč izplačuje v naravi. V tem primeru izvršba ne bi bila mogoča, bi pa lahko upravičenec denar prejemal zgolj v naravi in ne v denarju, kar pomeni, da bi se mu izplačeval v obliki konkretnih dobrin – na podlagi naročilnice za konkretno blago, plačila posameznih računov in podobno.

Na novomeškem centru so bili sicer po besedah Pusta z informacijo o Fursovih izvršbah na denarno socialno pomoč seznanjeni zgolj s strani nekaterih uporabnikov, medtem ko s strani Fursa niso prejeli nobenih dodatnih obvestil, pojasnil ali podatkov, ki bi se nanašali na izvajanje Šutarjevega zakona.

V službi za odnose z javnostjo na Fursu glede tega, da bi moral Furs o sklepih o izvršbi pri dolžnikih, ki so v zadnjih dveh letih imeli vsaj tri neplačane obveznosti iz naslova prekrškovnih terjatev, obveščati center za socialno delo oziroma pridobiti njegovo mnenje, za STA danes niso znali podati odgovora in so ga obljubili za četrtek.

socialna pomoč furs šutarjev zakon

Delavska koalicija za 1108 evrov minimalne plače

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
KOMENTARJI119

Opozorilo: 297. členu Kazenskega zakonika je posameznik kazensko odgovoren za javno spodbujanje sovraštva, nasilja ali nestrpnosti.

PRAVILA ZA OBJAVO KOMENTARJEV
testosteron
21. 01. 2026 18.18
Bodo pa zdaj še bolj kradli, da bodo skompenzirali socialni manjko !...kdo in zakaj je dopustil, da so se dolgovi povzpeli na preko 200.000 evrov na določene posameznike ?...zakaj pa se tega ne dovoli tudi nam ostalim neprivilegiranim davkoplačevalcem ?...
Odgovori
0 0
tech
21. 01. 2026 18.17
Moraš imet pravi priimek, da ti odpišejo.
Odgovori
0 0
machine
21. 01. 2026 18.18
npr jankovič. 30 miljonov.
Odgovori
0 0
Bad Minton
21. 01. 2026 18.15
Končno ena dobra novica !
Odgovori
+4
5 1
EANkoda
21. 01. 2026 18.15
Nihce ne bi nic placal…samo pravice brez dolznosti. FURS je pravilno postopal. Pobrati…. Zalostno pa je, da bodo bancni delavci na tapeti in se njih obremenjevalo.
Odgovori
+8
8 0
Bombardirc1
21. 01. 2026 18.15
Kakšen šok. A delat pa ne bi šli? Dobro jim je jufka 2007 zrihtal ta zakon....
Odgovori
+1
5 4
Groucho Marx
21. 01. 2026 18.17
Pernati je še pred nekaj meseci zatrjeval, da represija ni rešitev.
Odgovori
+0
1 1
natas999
21. 01. 2026 18.15
ej halooo to pa ni lepo😂😅,zdej bojo še bl kradl
Odgovori
+3
3 0
Slabnick
21. 01. 2026 18.15
Pravilno. Bravo za državo na tem področju.
Odgovori
+8
8 0
motorist_mb
21. 01. 2026 18.14
Temni pa spet delajo zgago 😡
Odgovori
+5
5 0
Zalchi
21. 01. 2026 18.13
Pravilno. Men bi tud vzel,.če bi bil dolžn
Odgovori
+6
6 0
PuntaChristo
21. 01. 2026 18.13
Pravilno! Ne glede kakšen status imaš, moraš spoštovat zakone in se držat reda. Meni še danes ni jasno, kako je lahko oseba na socialni oproščena kazni za prometni prekršek?? Aja, za njih pa zakoni ne veljajo?! Pa ne mislim samo Rome, miskim vse, ji uživajo socialno podporo, vse možne subvencije in denarne prejemke za velike družine, 1x-tno pomoč ... itd. Po drugi strani pa ZZZS se dela norca z invalidi.
Odgovori
+10
10 0
MISICAMIKI
21. 01. 2026 18.13
Bolana
Odgovori
-2
1 3
modrook
21. 01. 2026 18.13
Koncno.... Bravo FURS
Odgovori
+8
8 0
kopalisce
21. 01. 2026 18.11
Kakso socialno bombo? Kdor je dolzen, naj placa...
Odgovori
+8
8 0
Zagorac
21. 01. 2026 18.10
Je že čas, da se tej luknji v sistemu naredi že enkrat konec.Ne pa , da ima minimalko in mu ne moreš nič.Bravo končno Ampak treba tudi BELIM ROMOM pobrat ne samo originalnim
Odgovori
+10
10 0
Groucho Marx
21. 01. 2026 18.10
Ampak a se spomnimo pernatega in škilavega pred pol leta... Represija ni rešitev in Slovenija je varna. Šele smrtna žrtev in bližina volitev ga je streznila.
Odgovori
+5
8 3
BBcc
21. 01. 2026 18.16
Spomni se ti Janše janšist, ki ni nič naredil. Ti pa bi ga volil.
Odgovori
0 0
Con-vid 1984
21. 01. 2026 18.10
Par dobrih cak ma š. zakon, a je preveč čudnih reči notri zapakiranih.
Odgovori
-2
1 3
wsharky
21. 01. 2026 18.09
a je Zoranov Jurček že vrnil, nekaj več kot 20 mio eur?
Odgovori
+10
12 2
PuntaChristo
21. 01. 2026 18.15
Takrat bi morali na ulice, ne pa zdaj jokat, ko vas iz leta v leto župan prca v glavo. On tudi ko ne bo župan bo deloval iz ozadja, kot Kučan.
Odgovori
+1
1 0
?iro123
21. 01. 2026 18.09
Pravilno
Odgovori
+7
7 0
medwd
21. 01. 2026 18.09
A Čeferin še zastopa Strojane in rojake? Če jih, potem bodo seveda tožili državo!
Odgovori
+3
5 2
petka5
21. 01. 2026 18.12
Kako ga bodo pa placali?
Odgovori
+3
3 0
proofreader
21. 01. 2026 18.16
Tako kot doslej. Gratis.
Odgovori
+1
1 0
Groucho Marx
21. 01. 2026 18.08
Kako lahko nekdo sploh nabere s prometnimi prekrški 10 tisočakov kazni? Kakšna ignoranca in posmehovanje je to... državi in nam delovnim državljanom.
Odgovori
+17
17 0
bibaleze
Portal
Smučarski as pričakuje deklico
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Lastnosti, ki jih dojenčki podedujejo po mami
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Tretji otrok, nova zgodba: rodila se je Mikey Moon
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
Previdno: Ta navada lahko vpliva na otrokov govorni razvoj
zadovoljna
Portal
Sta Tim Novak iz Kmetije in njegova Tina še skupaj?
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
Pozabite na klasični suknjič, ta model bomo nosile letos
To je najbolj slavna ljubezenska zgodba na svetu
To je najbolj slavna ljubezenska zgodba na svetu
Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče
Tega od slavne tenisačice ni pričakoval nihče
vizita
Portal
7 živil, ki lahko naravno podpirajo delovanje jeter
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
Tej hrani bi se starostniki morali izogibati
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
En sam gen bi lahko povzročal več kot 90 odstotkov primerov Alzheimerjeve bolezni
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
Zakaj pozimi težje zaspite: zdravnik opozarja na pogosto napako
cekin
Portal
Dobitek 5+0: koliko bo prejel srečnež?
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
V času negotovosti nove rekorde dosegla zlato in srebro
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Kdo so iranski 'aghazadeh'?
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
Plača, ki jemlje dih - toliko bo zaslužil podpredsednik ECB
moskisvet
Portal
Ste slišali, kaj se je zgodilo?
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Umrl je človek, ki je zaznamoval vaše otroštvo
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Toyota predstavlja najmočnejši Land Cruiser doslej
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
Bobnar legendarne rock skupine izgubil bitko z rakom
dominvrt
Portal
Princ William razkril skrivnost iz spalnice
Zato orhideji odpadejo cvetovi
Zato orhideji odpadejo cvetovi
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
S tem preprostim trikom povrnite mehkobo vašim brisačam
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
Najlepša mačka na svetu prihaja iz Rusije
okusno
Portal
Testenine na hitro: 5 receptov, pripravljenih v največ pol ure
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Sladica iz dveh sestavin, ki jo te dni vsi pripravljajo
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Idealna izbira za dneve, ko nimate ideje, kaj skuhati
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
Kuharski kviz: Odkrijte, kako dober kuhar ste v resnici
voyo
Portal
Zaveza
Skrivnosti
Skrivnosti
Ljubezenski trikotnik
Ljubezenski trikotnik
Čao Bela
Čao Bela
ISSN 15813711 © 2025
24ur.com, Vse pravice pridržane Verzija: 1469