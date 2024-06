Dom brez ovir: stopniščno dvigalo za enostaven prehod med nadstropji

Osebe z gibalnimi oviranostmi in starejši ljudje se soočajo s težavami pri hoji, največji problem pa jim predstavljajo vzponi ter spusti po stopnicah. Stopniščno dvigalo je v tem primeru hitra in varna rešitev za dostop do zgornjega nadstropja v stanovanjski hiši ali bloku, saj se z njegovo pomočjo brez naprezanja povzpnemo na vrh stopnišča.

Stopniščno dvigalo Alpha

Za izboljšanje mobilnosti in samostojnosti družinskega člana, ki se težko premika po stopnicah, je vgradnja stopniščnega dvigala najboljša izbira, ker lahko dvigalo enostavno upravlja kar sam. Oseba se preprosto usede na stol dvigala, pritisne gumb in v nekaj sekundah prispe na vrh stopnišča. Po uporabi se lahko stol dvigala ter naslonjala za roke in noge zložijo, tako da tovrstno dvigalo ne ovira prehoda po stopnišču, kadar ni v uporabi. Primerno je tudi za vgradnjo na najožja, strma in nestandardno oblikovana stopnišča.

Izberete lahko svojo idealno barvo sedeža in ograje.

Izkušnje slovenskih uporabnikov stopniščnih dvigal Jožefa Kričej je 93-letna upokojenka iz Ljubljane, ki je srčni bolnik in ima operirano koleno, zato je s težavo premagovala stopnice v svojem domu, dokler ji niso družinski člani predlagali, da na stopnišče v hiši vgradi stopniščno dvigalo: "Zame je to rešitev, saj živim sama v hiši in če jaz tega dvigala ne bi imela, bi morala iti v dom upokojencev. Stopnice so mene prej zelo izmučile, zato sem se odločila za dvigalo in sem izredno zadovoljna. Zdaj mi ni treba več hoditi po stopnicah in sem lahko še naprej doma."

Po uporabi se dvigalo zloži, tako da ne ovira prehoda ob stopnišču.

Svojo izkušnjo je opisal tudi Andrej Krajnc iz Slovenj Gradca: "Moja žena je zbolela, ima neozdravljivo bolezen, zato ne more več hoditi po stopnicah. Stanovanjske prostore imamo v zgornjem nadstropju hiše, spodaj ne moreva bivati, zato je bilo že skoraj neizvedljivo ženo prenesti čez stopnišče. Odkar imamo stopniščno dvigalo, je bistveno lažje. Dvigalo je zelo koristno, ženo zdaj na invalidskem vozičku po ravnem pripeljem do dvigala, jo posedim na sedež in zdaj se že sama pelje z dvigalom."

Stopniščna dvižna ploščad za prevoz invalidskih vozičkov.

Različne vrste stopniščnih dvigal Pero Maksimović, vodja prodaje v Zavodu Brez ovir, kjer se ukvarjajo s celostnim urejanjem dostopnosti objektov in vgradnjo stopniščnih dvigal, je razložil: "Obstajajo stopniščna sedežna dvigala, ki so najprimernejša za vgradnjo v zasebne stanovanjske hiše, če tam živi lažje gibalno ovirana ali starejša oseba s težavami pri hoji. Dvigala s sedežem lahko namestimo na kakršno koli obliko stopnic, tako na ravna stopnišča kot na stopnišča z zavojem ali vmesnim podestom. Tirnice dvigala so namreč vedno upognjene po meri s pomočjo računalniškega oblikovanja – glede na točne specifikacije posameznega stopnišča."

Mobilno gosenično dvigalo

Poleg stopniščnih sedežnih dvigal so na voljo tudi različni modeli stopniščnih dvižnih ploščadi za prevoz invalidskih vozičkov. "V primeru, da v hiši biva oseba, ki uporablja invalidski voziček, se za hitro premagovanje stopnic priporoča vgradnja posebne ploščadi, na katero se zapelje invalidski voziček. Za vgradnjo dvigala zunaj ob hiši oz. objektu pa se uporabljajo tudi navpične dvižne ploščadi s prostostoječim pogonskim stolpom. Izredno zanimiva so tudi mobilna gosenična dvigala za prevoz invalidskih vozičkov čez stopnišče, saj jih je mogoče enostavno zložiti za shranjevanje ali prevoz v avtomobilu," svetuje Pero Maksimović.

Stopniščno dvigalo se zlahka namesti tudi zunaj ob objektu.