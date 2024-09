Dom Danice Vogrinec od države zahteva milijon evrov za delo med epidemijo

V domu po poročanju medijev pravijo, da ob zaprtju in zmanjšanju števila stanovalcev v času epidemije v letih 2020 in 2021 niso prejeli zadostnega povračila plač za zaposlene, čeprav so morali ohraniti polno zasedbo zaradi zahtevnih razmer.

"Najbolj paradoksalno je to, da smo zaradi izgube prihodkov s strani zavoda za zdravstveno zavarovanje imeli situacijo, ko so zaposleni dobivali dodatek za delo v rdeči coni, hkrati pa za te iste zaposlene nismo prejeli osnovne plače," je za Televizijo Slovenija povedal direktor tega državnega doma Marko Slavič.

Državno odvetništvo tožbi po poročanju časnika Večer nasprotuje. Slavič upa na uspešno mediacijo v pravdnem postopku, ki se lahko zgodi kadarkoli med tem sodnim postopkom.