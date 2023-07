Občani Divače proti namestitvi varovancev Doma na Krasu v še eno enoto

Do zdaj so 12 varovancev že namestili v dve bivanjski enoti v Divači. Čeprav so bili varovanci, ki so tam nameščeni, lepo sprejeti, pa prebivalci Kraške ulice, kjer je v načrtu nova enota, temu odločno nasprotujejo tudi zaradi tega, ker, kot pravijo, niso bili dovolj obveščeni o samem projektu. Kot so pojasnili, niso proti varovancem, temveč gre za preveč ljudi v tako majhnem okolju. Krajani so se zato sestali z ministrom za solidarno prihodnost Simonom Maljevcem pred eno od hiš, ki jo v ta namen urejajo. Ministru predlagajo, da se hišo nameni kakšnemu drugemu projektu, denimo za starostnike.

Minister je uvodoma pojasnil, da je prišel, ker želi slišati mnenje prebivalcev. "Deinstitucionalizacija je usmeritev države, Evrope, je pot, po kateri gredo vse države, mi celo malo zaostajamo," je pojasnil. Kot je dodal, kljub zaostajanju to ne pomeni, da je postopek peljan nepremišljeno.

Že kar kmalu pa je pri srečanju zavrelo. V. d. direktorja Doma na Krasu Goran Blaško je namreč poudaril, da se trenutno v hiši izvajajo vzdrževalna dela, da ni konkretnih posegov, da gre le za menjavo inštalacij, vodovoda, elektrike in podobno. Prebivalci so ogorčeno nasprotovali, dejali so, da seveda gre za posege. Blaška so obtožili zavajanja, prav tako so poudarili, da od nikogar niso dobili podatkov, kaj se dogaja. Vstop v samo hišo ni bil mogoč zaradi gradbenih del.

Da niso bili dovolj obveščeni, poudarja tudi članica Civilne iniciative Lilijana Kocjan Žorž. "Gre za zlorabo besede invalid. Ko so začeli z gradnjo, so potrebovali soglasja prebivalcev, zato so zbirali podpise. Šlo je za neke neustrezne dozidave in predstavljeno je bilo, da bodo tukaj invalidi, ljudje pa so to seveda podpisali. Dejstvo je drugačno."

Kot je Kocjan Žorževa nadaljevala, gre za prehitre odločitve. Sprašuje se, kdo je določal pet enot v Divači in na kateri osnovi? To je naslovila tudi na ministrstvo, a odgovora ni dobila. Ministrstvo je sicer dejalo, da so najprej določili tri enote v Divači, pozneje to spremenili na pet enot, in sicer so to določili ljudje, ki so pripravljali investicijski projekt, ljudje z gradbenimi in ekonomskimi strokami, je dodala. "Govorimo o največjem socialnem projektu, stroko pa smo izpustili ven? Da take projekte določa gradbena in ekonomska stroka na osnovi vrednosti trga nepremičnin, ne vem, če je prava pot."