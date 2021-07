Dom upokojencev Idrija pleše na Jerusalemo

"Vsakdo me sprašuje, kaj le me je pripeljalo v to 'luknjo' imenovano Idrija. Iskreno jim odgovorim, da ljubezen in da se mi kraj zdi prečudovit," je začetek zgodbe medicinske sestre Vesne Tomazini. Sprva, konec leta 2020, je v Domu upokojencev Idrija delala kot prostovoljka, saj so tam zaradi preveč dela in pomanjkanja osebja potrebovali pomoč. Predala se je delu, ki je bilo vse prej kot enostavno. Kasneje so ji v domu ponudili zaposlitev, kar je z veseljem sprejela. "Bilo je težko gledati obupane stanovalce, ki niso, zaradi naše popolne opreme – skafandrov – videli naših nasmehov, bili so brez svojcev in stikov z njimi, z nami so se borili proti covidu-19 in nekateri so ta boj tudi izgubili. Vendar so vsi čutili naša srca, našo povezanost in neizmerno so cenili vse, kar smo naredili za njih. Težko je z besedami opisati vse te občutke, dogajanja, solze, smeh, utrujenost, vzpodbudo, pogum, empatijo, srčnost ..." je opisala, kaj so doživljali med soočanjem z novim koronavirusom.

Vesna Tomazini je vesela, da je direktorica razumela, koliko zaposlenim in stanovalcem pomeni plesna akcija: "Vseskozi smo imeli njeno podporo. Naj bo to za uporabo prostorov, same vaje, finančno pomoč. Dovoli nam, da pokažemo kdo smo, kaj smo, kaj znamo, da rastemo in se razvijamo, podajamo mnenja, ideje."

Sedejeva je zamisel nato predstavila članom kolegija na rednem tedenskem sestanku in takoj so jo spodbudili tudi ostale vodje, nam je zagotovila direktorica doma Urška Močnik.

Sogovornica je še isto noč stopila v akcijo in podoben plesni video posredovala sodelavkam. "Odziv je bil fenomenelen," je še danes vesela Tomazinijeva. Idejo je posredovala tudi glavni sestri Ani Sedej , ki jo je podprla in vseskozi tudi sodelovala pri plesnem podvigu.

Ideja za plesni projekt se ji je porodila konec februarja 2020, ko je v nočni službi premišljevala, kako bi vse, kar je v domu doživljala – odnose, borbenost, ekipni duh, sam kraj in dom – in vse, kar je skupaj s stanovalci prejela od sodelavk, povrnila ljudem, ki kljub neobetavnim časom niso obupali. "Za te ljudi dobre volje, stanovalce, in za vse trenutke, ko smo skupaj jokali, se smejali, vzpodbujali in z nemogočega naredili mogoče," je poudarila Vesna Tomazini.

Projekt je bil sprva zastavljen interno, kot plesni projekt za zaposlene, pozneje pa je prerasel v projekt, ki je povezal tudi druge ustanove in ki naj bi bil namenjen tudi javni objavi, je pojasnila direktorica: "Pomislekov ni bilo nobenih. Vsi, tudi vodstvo, se zavedamo, da je za nami zelo težko obdobje in da vsi, zaposleni, stanovalci in drugi občani, potrebujemo ne le sprostitev, pač pa tudi občutek ponovne povezanosti po odtujenosti, ki so jo s seboj prinesli ukrepi. Vodstvo doma je organizacijo, priprave in izvedbo projekta v celoti prepustilo sodelavkam, edini pogoj je bil upoštevanje preventivnih ukrepov za vaje, ki so za zunanje udeležence potekale v domu."

Razdelitev vlog v videu

Najprej se je zastavilo vprašanje, kdo bo vodil plesne vaje. Takoj so bili sklepčni, da jih bo prevzela Nina Trček, ki je poskrbela za koreografijo in sodelavke učila plesa približno 20 minut enkrat tedensko, in sicer od marca do 10. junija, ko se je začelo snemanje. "Za enoto Marof je vaje vodila Kaja Bajec, tamkajšnja medicinska sestra. Naša glavna sestra Ana pa je bila zadolžena, da sodelavke obvešča o uri in dnevu vaj po SMS-sporočilih," je razložila Tomazinijeva.

K sodelovanju so povabili še sosede, s katerimi dom sodeluje: Zdravstveni dom Idrija in idrijsko župnišče. "Oboji so se odzvali in takoj se je glas o projektu, ki sem ga poimenovala #DelimoSrce, razširil do ljudi. Prejela sem tudi klic učiteljice Martine Čeferin iz Osnovne šole Idrija, da bi z nami sodelovali otroci s prilagojenim programom, in seveda jih nismo mogli zavrniti," je dejala Tomazinijeva, ki je otroke tudi hodila učit v šolo. "Nekajkrat sem jim pokazala koreografijo, nato jih je učila njihova učiteljica. Nenehno sva bili v stiku, kako jim gre, večkrat sem jih šla pogledat in stkali smo prijateljske vezi. Ti otroci imajo res velika srca," je poudarila Tomazinova.

Za učenje plesa otrok in staršev iz župnišča pa je vodstvo idrijskega doma upokojencev dovolilo uporabo medgeneracijskega prostora.