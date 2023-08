Dom v poplavah izgubila tudi družina šestletne Nikite z redko boleznijo

Deklica Nikita ima težko neozdravljivo redko genetsko bolezen, sindrom FOXP1, zdaj pa so poplave njeni družini popolnoma uničile hišo, iz katere so jih morali pred naraslo vodo s čolnom reševati gasilci. Družina je tako v trenutku izgubila vse, kar je imela. Na pomoč so deklici in njenima staršema Mihi in Ivani Pečovnik priskočili v Društvu Viljem Julijan in zanje na TRR društva odprli sklic, kamor lahko za družino nakažete donacijo.

"Prisrčna mala borka Nikita je pred nekaj dnevi ostala brez doma, deroča reka Savinja je v celoti poplavila njeno hišo in družini iz Malih Braslovč v Savinjski dolini uničila praktično vse, kar so imeli, tudi avto," sporočajo z društva. Kot so zapisali v sporočilu za javnost, sta njena starša dom gradila več kot deset let, zdaj pa morata še vseeno odplačati 31.000 evrov kredita za hišo, ki je zaradi ogromne škode ob poplavi postala nevseljiva in neprimerna za bivanje.

"Srečo smo imeli, da smo živi in se ob tem iz vsega srca zahvaljujem gasilcem, ki so nas pred deročo vodo rešili iz hiše. Voda je segala že zelo visoko in je hišo z vso opremo in vsem pohištvom vred popolnoma uničila," je povedal Nikitin oče in dodal, da je to zanje velika tragedija. "Dejansko smo v treh urah ostali brez vsega. Poplava nam je uničila vse, čisto vse, kar smo ustvarjali 12 let in se ob tem žrtvovali, da bi lahko Nikiti omogočili lep dom," je še povedal in dodal, da je voda odnesla tudi vse njene igrače. "In tudi vse naše spomine. Našli smo samo Nikitin kolo, to je še edina stvar, ki nam je ostala," je sklenil.

Voda je hišo tako uničila, da so od nje ostale samo krhke stene, zato se družina vanjo nikoli več ne more več vrniti. Ker hiša ni bila zavarovana pred poplavami, so jim sedaj ostali samo veliki dolgovi, zaradi česar je družina, ki ji je občina omogočila začasno nastanitev v občinskem stanovanju, sedaj v veliki stiski.

Nikita je prekrasna, srčna in nežna punčka, ki zaradi težke redke genetske bolezni ne more govoriti, ima pa tudi velik razvojni zaostanek, zaradi česar potrebuje stalen nadzor in varstvo. Njena mama zaradi tega ne more hoditi v službo in prejema nadomestilo za izgubljen dohodek, razlagajo na društvu.

"Nikita ima mutacijo v genu FOXP1, do lani je bila edina s to diagnozo v Sloveniji"

"Bilo je zjutraj, ko smo bili vsi doma in vse se je odvilo zelo hitro, zalilo nas je v zelo kratkem času. Zaradi deroče vode v hiši in okrog nje, smo morali na pomoč poklicati gasilce. Ko so prišli, smo imeli vodo že do boka, na srečo smo se potem skozi okno le rešili na gasilski čoln. Bila sem zelo prestrašena, še posebej za Nikito, saj me je bilo strah, da se bo hiša podrla, preden nas bodo lahko rešili," se spominja Ivana.

"Nikita je punčka s posebnimi potrebami, ima mutacijo v genu FOXP1 in je bila do lanskega leta edina s to diagnozo v Sloveniji. Pri njej je najbolj prizadet govor, ima tudi duševno motnjo in je na nivoju dvoletnega otroka. Zaradi svojega zdravstvenega stanja potrebuje tudi stalen nadzor in varstvo. Je zelo srčna punčka, vsi jo imajo radi, kamor koli gre. Naučila me je ogromno v življenju in ne predstavljam si življenja brez nje," pravi njena mama.

Deklica je sedaj izgubila dom, ki ga je imela z vsem srcem rada, dom, v katerega se nikoli več ne bo mogla vrniti. Njeni družini pa lahko pomagamo z donacijo in jim tako pomagamo pri tem, da bodo lahko poplačali vsaj dolg za hišo, ki je ni več in da si bodo lahko našli in uredili nov dom, še pravijo na društvu.