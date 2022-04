Dom v Slavini bo nudil varno zavetje 20 ukrajinskim sirotam

Slovenija bo sprejela 20 ukrajinskih sirot, starih od enega do sedem let.

Postojnski župan Igor Marentič je uvodoma spomnil, da so v njihovem kraju pred leti že sprejeli nekaj begunskih otrok, in sicer iz Sirije, Afganistana in Pakistana. "Danes so lepo integrirani v življenje pri nas," je dejal.

Tudi ukrajinske sirote sprejemajo "z odprtimi rokami", je nadaljeval župan, ki se je zahvalil krajanom, ki "ne le, da so bili takoj za, da sprejmemo te otroke, temveč so tudi ponudili pomoč".

"Ljudje nam pišejo, nas kličejo, če bodo te otroke lahko peljali na izlete. Odgovor je žal ne, ker gre za zaščitene otroke in je treba poskrbeti, da ne bi prišlo do kakšnih zlorab," je pojasnil Marentič.

Po njegovih besedah je bila celotna organizacija sicer zapletena, vendar je zdaj vse pripravljeno, da otroci v naslednjem tednu, takoj po praznikih, prispejo v Postojno.

Minister za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti Janez Cigler Kralj je opomnil, da v Sloveniji "sirotišnic kot takih nimamo" in da je bila zato priprava na prihod sirot v Slovenijo še nekoliko bolj zahtevna. Tudi on je pohvalil dobrosrčne prebivalce "vasi Slav'na, ki je, če se malo poigram z besedami, zares slavna". Prav tako se je zahvalil vsem donatorjem.

Direktorica vladnega urada za migrante Katarina Štrukelj je nadalje povedala, da pri premestitvi otrok iz Ukrajine sodeluje več ministrstev, pomagajo pa jim tudi pripadniki civilne zaščite. Poleg otrok pride tudi spremljevalno osebje. Gre za skupno 18 oseb, med njimi so zdravnice, medicinske sestre in varuške. "To so osebe, ki so že delale s temi otroki. Otroci so tako na to osebje navajeni," je poudarila Štrukljeva. Nekaj spremljevalnega osebja je tudi že v Sloveniji in je pomagalo pri pripravi prostorov, v katerih bodo nameščene sirote, je povedala direktorica urada za migrante.

Hiša je že ustrezno opremljena, in sicer tudi po zaslugi sredstev, ki sta jih za sirotišnico zbirali naša medijska hiša in Zveza prijateljev mladine Moste-Polje. Po besedah Štrukljeve je bila oprema kupljena prav za te otroke in se bo, ko se bodo otroci lahko vrnili v domovino, selila z njimi.

"Vesel sem, da naš objekt, dom v Slavini, predajamo za dober namen. Vsem, ki ga bodo uporabljali, izrekam dobrodošlico," je pa povedal predsednik Krajevne skupnosti Slavina Tadej Smrdel.