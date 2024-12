Inšpektor ukazal izselitev stanovanjske enote, za to dal le 24 ur časa

Enote so bile namenjene osebam z motnjami v duševnem in telesnem razvoju, ki za normalno življenje nujno potrebujejo podporo skupnosti in vključenost vanjo.

Minister za solidarno prihodnost Simon Maljevac je do odločitve inšpektorata zelo kritičen. "Deložacija ljudi iz najšibkejših skupin, njihovo zapiranje za zidove zavodov je nedopustno. Z leti se je obravnava ljudi z ovirami v telesnem in duševnem razvoju bistveno spremenila. Družba jih je nekoč zapirala v ustanove, danes pa razumemo, da jim z življenjem v skupnosti ponudimo osnovno podlago za normalno življenje ter dostop do javnih storitev in prostorov, ki so nam, ostalim, samoumevne." Oster je tudi do civilnih iniciativ, ki so, kot trdi Maljevac, v povezavi z lokalno politiko spodbujale ukinitev stanovanjskih skupnosti v njihovem okolju za osebe z motnjami v duševnem in telesnem razvoju.

Zavod Dom na Krasu je sicer v letih od 2020 vodil tudi pilotni projekt deinstitucionalizacije, ki služi kot primer dobre prakse in reference za druge varstveno-delovne zavode po državi, so sporočili z ministrstva, kjer skupaj z vodstvom zavoda iščejo rešitev, da bi uporabnikom in uporabnicam našli dostojno mesto.