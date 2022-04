Z brniškega letališča bo poletelo devet polnih prvomajskih čarterskih poletov. V polnem zamahu so se vrnila tudi medcelinska potovanja. "Naši potniki bodo odpotovali tako v Mehiko, Dubaj, na Sejšele, Maldive, Šrilanko in še naprej," dodajajo v Palmi.

Po dveh koronskih letih bodo letos prvomajske počitnice veliko bolj sproščene, 95 odstotkov rezervacij smo že prodali, potrjujejo v agenciji. "Zgodno poletne destinacije, kjer je sonce, kot so Egipt, Turčija, Grčija, vrnile so se tudi vse evropske prestolnice, krožna potovanja," pojasnjujejo v Palmi.

Dobro zasedena so tudi domača zdravilišča in terme.

Dobro kaže tudi doma. Domača zdravilišča in terme so že zdaj zasedena 80- do 90-odstotno. "Čeprav prevladujejo domači gostje, okoli 65 odstotkov, pa beležimo kar nekaj tujih, iz naših bližnjih tradicionalnih trgov, največ iz Avstrije, Nemčije, Hrvaške in Italije," dodaja Iztok Altbauer, direktor Skupnosti slovenskih naravnih zdravilišč.

Zelo hitro se polni tudi Obala

Če za veliko noč nismo unovčevali bonov, "ta naval pričakujemo zdaj in tudi rezervacije kažejo na to, da se bodo boni spet unovčevali," opaža Patricij Omar iz Forgotten Garden Portorož.

Še proste sobe pa bodo najbrž v začetku tedna zasedli last minute gosti. "Z razliko do velike noči, ko smo zabeležili v hotelih kar tri četrtine tujih gostov, izgleda, da bo razmerje med domačini in tujimi gosti med prvim majem bolj uravnoteženo," pravi Lea Šuligoj iz Turističnega združenja Portorož.

Prvi maj je že pokazatelj poletne sezone in tudi za glavne počitnice je zanimanje že veliko. "Svetujemo vsem tistim, ki si želijo varne in cenovno ugodne počitnice, da s svojo rezervacijo ne odlašajo," svarijo pri Palmi.

Glavni poletni cilji Slovencev pa: številka ena so grški otoki, Turčija, Egipt, Črna gora in Hrvaška.