Domače. Praznično. LUŠTno.

Božične jelke, okraski, svetleči dodatki, pravljični čas, božični liki … vse to je del brezčasne praznične tradicije, ki nas obkroža. Božične praznike združuje rdečo-zelena praznična zgodba, v katero lahko brez dvoma vključimo svež paradižnik, pridelan v Prekmurju. Med navade ob koncu leta zagotovo spada preživljanje časa in druženje ob skupnih obrokih z družino in prijatelji. Zakaj jim nebi dodali še kanček svežine?

icon-expand S svežim LUŠTnim paradižnikom, ki je ročno obran, le kakšen dan prej, preden pride na police trgovin, si lahko ustvarite prav LUŠTno praznično vzdušje. Paradižnike sicer uvrščamo med sadje, vendar jih običajno uživamo kot zelenjavo; v solatah, omakah, juhah, pitah in še bi lahko naštevali. Odlično pa se obnesejo kot pisana okrasitev vaših kuharskih mojstrovin, saj nas s svežimi paradižniki LUŠT razvajajo tudi med prazniki. Popestrite vašo mizo s pisanimi paradižniki LUŠT in razvajajte svoje brbončice z okusom pravega paradižnika integrirane pridelave. icon-expand Vam je zmanjkalo idej za pripravo jedi iz paradižnika? Oglejte si, kakšne recepte so pripravili za vas! Ob tem pa se lahko še zabavate, saj Gorazd Žilavec poleg receptov in jedi postreže še s svojim edinstvenim humorjem, ki bo popestril vaše praznično ustvarjanje v kuhinji. LUŠTne sadike so vzgojene iz gensko nespremenjenih semen, kupljenih v Sloveniji. Na prvotni lokaciji v vasi Renkovci jih zasajajo januarja, na njihovi novi lokaciji v kraju Mala Polana pa septembra. Tako nas, ljubitelje tega slastnega sadeža, razvajajo skozi vse leto. Izvensezonsko pridelavo paradižnika jim na lokaciji v Renkovcih omogoča ogrevanje z geotermalnim virom energije. V Mali Polani pa jim je v hladnih delih leta v pomoč pri pridelavi »Sistem za zimsko vzgojo«. LUŠTne paradižnike pridelujejo na okolju in zdravju ljudi prijazen način. Za opraševanje cvetov LUŠTnih rastlin uporabljajo čmrlje, ki so dobesedno »živi« dokaz, da pri pridelavi ne uporabljajo škodljivih preparatov za škropljenje. Čmrlji bi namreč v nasprotnem primeru zagotovo poginili, mi pa posledično nebi mogli uživati v sočnih plodovih LUŠTnega paradižnika. icon-expand Paradižniki za vsak praznični okus! Presenetite vaše bližnje s tem vsestransko uporabnim sadežem! Pod znamko LUŠT lahko v zimskih mesecih izbirate med Malim grozdastim paradižnikom LUŠT, Slivovim paradižnikom LUŠT, Češnjevim paradižnikom LUŠT in LUŠTekom – mešanico pisanih češnjevih paradižnikov. Rdeči, rumeni, črni, majhni ali srednje veliki paradižniki bodo vašo praznično pojedino obogatili in poživili.

Preživite LUŠTne praznike v letu 2022, pa naj bo vaš vsakdan oblikovan po vašem receptu! icon-expand

Naročnik oglasa je PARADAJZ d.o.o.