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Slovenija

Domači primeri denge vzbujajo skrb: 'Lahko nastane stalno žarišče'

Ljubljana, 31. 10. 2026 07.00 pred 1 uro 2 min branja 1

Avtor:
24UR ZVEČER
Komar

V Vidmu, ki je le 20 kilometrov od meje s Slovenijo, so odredili izredno dezinsekcijo območja, kjer živi okužena oseba, okoliškim stanovalcem pa dali stroga navodila, kako ravnati. Kaj to pomeni za Slovenijo? Nas mora skrbeti?

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Ločiti moramo dve stvari, je za oddajo 24UR ZVEČER poudarila Mateja Logar s Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja. "Ena od tega je, da se vračajo ljudje z območij, kjer je denga avtohtona, pred tem tropi in subtropi, ter to, da se pojavljajo domači primeri – nekdo, ki ni nikjer bil, pa se je v svojem domačem okolju okužil oz. ga je pičil komar, ki je prinesel dengo," pojasnjuje. V zadnjih primerih gre za domače primere, ne uvožene primere. "To vzbuja določeno skrb, ker pomeni, da se posamezni primeri trenutno lahko pojavljajo v našem okolju in s tem obstaja tudi možnost, da se razvoje nek pol in predstavlja to stalno žarišče."

Večina primerov je posledica pika okuženega komarja, pravi Logarjeva. "Če smo na nekem področju, kjer so komarji okuženi, in nas piči, se bomo okužili. Ne prenaša pa se neposredno s človeka na človeka. Teoretično je možno, da bi se okužili s prejemom transfuzije nekoga, ki je preboleval dengo, ampak to so zelo zelo ekstremni primeri. Glavni primeri so preko okuženega komarja," je dejala.

Večina okužb poteka brez simptomov, pravi Logarjeva, in sploh ne vemo, da smo se okužili. "Naslednji korak je vročinska bolezen, ki traja par dni, in ne bomo imeli nobenih težav. Klasična denga pa poteka z visoko vročino, hudimi bolečinami v kosteh, v mišicah, z glavobolom in izpuščajem. V krvi najdemo znižano število levkocitov in krvnih ploščic, to so eni taki značilni znaki, potem pa potrdimo okužbo s preiskavami ali s protitelesi ali z molekularnimi metodami."

Pri nas smo imeli večino primerov pri popotnikih oziroma pri ljudeh, ki so bili v teh okoljih, pravi Logarjeva. "Zdravljenje je simptomatsko, nimamo specifičnega zdravljenja, tako da tukaj dajemo zdravila proti bolečinam, zdravila za zniževanje vročine, izogibamo se nesteroidnim antirevmatikom, ker lahko dodatno povečajo tveganje za krvavitev, ki je pri hudi dengi pravzaprav tista, ki nas najbolj skrbi."

Je Slovenija pripravljena? "Gre za to, da če bi se v ekstremnem trenutku to zgodilo, da smo neimuni, da ni veliko ljudi, ki so dengo preboleli. Zato bi bilo v prvih fazah veliko bolnih. Na srečo gre tukaj za samojezitveno bolezen, se pravi da večina ljudi ne potrebuje bolnišničnega zdravljenja, tako da bil bi povečan priliv predvsem na urgentne ambulante ter manj na bolnišnične," je izpostavila sogovornica.

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KOMENTARJI1

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mmickica
31. 10. 2026 08.18
Italijo je tudi covid udaril najprej v Evropi in najmocneje. Zdaj pa se denga. Kaj le ocnejo??? In mi smo zelo blizu...
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