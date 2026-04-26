Domačin v zaledju Kopra med sprehodom naletel na medveda

Domačin je medveda srečal med sprehodom s psom. "Poskusiš se čim bolj tiho odmakniti, rad bi tekel pa veš, da ne smeš" .. je opisal dogajanje. Medved k sreči ni kazal znakov agresije, s psom pa sta se hitro umaknila. Zaledje Kopra sicer ni območje medveda, a tam - kot pravijo lovci - ni bil opažen prvič.