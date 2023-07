V petek se je na cesti na Svete Višarje pojavila plošča, ki obeležuje trenutek, ko se je zmagovalcu dirke po Italiji Primožu Rogliču snela veriga, ki jo je popravil, nato pa s še večjo vnemo odkolesaril do vrha in si zagotovil končno zmago. Ploščo so postavili ljubitelji kolesarstva, ki sicer za obeležje niso pridobili dovoljenja lokalne skupnosti, a nič zato, saj so domačini nad ploščo navdušeni.